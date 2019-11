Gearbox Software анонсировала новое дополнение для игры Borderlands 3.

Moxxi’s Heist of the Handsome Jackpot это первое дополнение из четырех для Borderlands 3. Выйдет Moxxi’s Heist of the Handsome Jackpot уже 19 декабря на PlayStation 4, Xbox One и PC. Владельцы сезонного пропуска и Deluxe Edition получат расширение бесплатно.

В честь выхода этого дополнения, ближайшие выходные игра Borderlands 3 станет бесплатной для PlayStation 4 и Xbox One.