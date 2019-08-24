Божественный «рогалик» Hades выйдет в Steam

2019-08-24, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Hades; [83]
На старте Epic Games Store пытался заманить геймеров тремя эксклюзивами, среди которых была игра Hades от Supergiant. Разработчики обещали, что проект попадет за пределы магазина «эпиков», когда выйдет из раннего доступа, но, похоже, переезд случится раньше.

Что известно

Hades обзавелась страницей в Steam, на которой Supergiant уже установили дату выхода на 10 декабря 2019 года. Тогда же наступит годовщина с момента релиза в Epic Games Store, а значит и конец эксклюзивного контракта. Конечно, «эпики» могут попросить разработчиков остаться, продлив договор, но страница в Steam уже создана, и геймеры не поймут такого хода.

По словам Supergiant, пользователи магазина Valve получат «большую многофункциональную игру». За период пребывания в EGS проект обзавелся множеством обновлений, которые перекочуют вместе с игрой в Steam. В то же время после переезда Hades останется в «Раннем доступе», а релизная версия 1.0 выйдет только в 2020 году.

Все же даже ранняя Hades может порадовать игровым процессом, красочной графикой и сеттингом. Геймерам предстоит сыграть за сына Аида, который пытается сбежать из подземного царства. Остановить принца попытаются приближенные владыки подземного мира, а также демоны, которых не волнует происхождение гостя. В то же время главный герой может рассчитывать на помощь греческих богов, которые поделятся силой.


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