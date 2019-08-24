Божественный «рогалик» Hades выйдет в Steam

Что известно
Hades обзавелась страницей в Steam, на которой Supergiant уже установили дату выхода на 10 декабря 2019 года. Тогда же наступит годовщина с момента релиза в Epic Games Store, а значит и конец эксклюзивного контракта. Конечно, «эпики» могут попросить разработчиков остаться, продлив договор, но страница в Steam уже создана, и геймеры не поймут такого хода.
По словам Supergiant, пользователи магазина Valve получат «большую многофункциональную игру». За период пребывания в EGS проект обзавелся множеством обновлений, которые перекочуют вместе с игрой в Steam. В то же время после переезда Hades останется в «Раннем доступе», а релизная версия 1.0 выйдет только в 2020 году.
Все же даже ранняя Hades может порадовать игровым процессом, красочной графикой и сеттингом. Геймерам предстоит сыграть за сына Аида, который пытается сбежать из подземного царства. Остановить принца попытаются приближенные владыки подземного мира, а также демоны, которых не волнует происхождение гостя. В то же время главный герой может рассчитывать на помощь греческих богов, которые поделятся силой.