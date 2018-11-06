Braun обновленную линейку премиальных электробритв

Не за горами новогодние праздники, и многие дамы уже начинают задумываться, что же подарить своей сильной половинке? Электрическая бритва – это классический подарок, который придется по душе любому современному мужчине, ведь бритье для него стало неотъемлемой частью жизни.

За почти 100 лет существования, немецкая компания Braun изучила вопрос мужского бритья досконально и основательно подготовилась к новому году, выпустив новую премиальную линейку электробритв Series 5, 7 и 9. По словам представителей компании, новинки помогут не только создать желаемый образ, но и получить удовольствие от бритья, поскольку представители этой серии отличается не только традиционной эффективностью, но и обладает отличным дизайном и эргономикой.

Braun Series 5

Самая младшая модель в премиальной линейке. Использование технологии Skin-Sensitive позволяет обеспечить высокий комфорт при бритье, мотор AutoSense самостоятельно регулирует мощность, а плавающая бритвенная головка с независимой подвеской всех элементов гарантирует идеальное прилегание лезвий к коже во время всего процесса бриться. Цена на новинку составляет 14 000 рублей.

Braun Series 7

технология Sonic совершает 30 000 режущих движений в минуту, что обеспечивает высокую скорость бритья.

Система 8·D Flexible позволяет головке бритвы вращается в 8 направлениях и справляется с любыми изгибами на лице, а независимые плавающие сетки и триммер на вращающейся головке позволяют срезать волоски с точностью до 0,05 мм.

Технология MacroMotion позволяет головке поворачивается на 40°, свободно обрабатывая крупные изгибы лица и обеспечивая лучший контакт с кожей.

Технология MicroMotion, напротив, отвечает за мельчайшие изменения контуров.

Технология Precision HeadLock позволяет блокировать головку бритвы для максимального контроля во время бритья сложных зон.

Электробритва Series 7 обладает классическим дизайном и множеством интересных «фишек»:

Braun Series 9

Триммер HyperLift & Cut выполнен из титана с золотым покрытием. Он приподнимает и срезает волоски, даже плотно прилегающие к коже, делая этот процесс максимально безвредным. Драгоценное покрытие повышает устойчивость к коррозии и способно выдержать до 50 000 бритвенных процедур (хватит и внукам).

Второй триммер Direct&Cut бреет и подравнивает волоски, растущие в разных направлениях.

Технология SkinGuard разглаживает кожу.

Две режущие сетки OptiFoil срезают волоски максимально близко к коже для идеально чистого бритья, результат которого сохраняется надолго.

Представляет из себя топовую модель линейки, у которой мощный мотор с линейным приводом генерирует 10 000 ультразвуковых микровибраций и 40 000 режущих движений в минуту. Идеальная гладкость одним движением достигается за счет пяти элементов бритвенной системы:

Все три модели полностью водонепроницаемые и подходят для чувствительной кожи. Доплатив немного, можно приобрести бритву в комплекте с блоком clean & charge, который делает все то, до чего не доходят руки: одновременно очищает, смазывает и подзаряжает устройство. Цена на младшую модель начинается от 14 000 рублей, а на старшую доходит до 30 000 рублей.