Браузер Vivaldi получает новое обновление версии 5.3

Вышло новое обновление браузера Vivaldi 5.3 для компьютеров и мобильных устройств Android.

Новая версия Vivaldi дает пользователю полный контроль над макетами панелей инструментов с помощью редактируемых панелей инструментов, новой опции для простого сброса настроек браузера по умолчанию. Появилась возможность синхронизировать поисковые сервисы, установленные в браузерах, на любом устройстве. Обновление включает список из более чем 200 изменений.

В мобильной версии появилась возможность переименовывать группы вкладок. Улучшения коснулись встроенного переводчика.

Новое обновление Vivaldi 5.3 для Android доступно для скачивания.
VPN-сервис Microsoft Edge Secure Network запущен для тестиро…
Microsoft официально представила собственный VPN-сервис для своего браузера Edge, встроенного в операцион…
Новый драйвер AMD обеспечивает прирост в играх…
Новый графический драйвер AMD повышает производительность в большинстве игр. Он уже доступен и есть первы…
Консоль Steam Deck получает обновление SteamOS 3.2…
Вышло новое обновление Steam Deck SteamOS, в котором представлено множество улучшений портативной консоли…
Вышла обновленная утилита AMD Ryzen Master Utility (2.9.0.20…
В последней версии 2.9.0.2093 AMD Ryzen Master утилита предлагает возможность активировать автоматический…
Новый драйвер AMD Preview повышает производительность DX11 н…
AMD выпустила драйвер AMD Software Preview в мае 2022 года, который теперь доступен для всех владельцев в…
CPU-Z выпускает новое обновление с поддержкой будущих процес…
CPU-Z — это бесплатная утилита, которая собирает информацию об основных устройствах системы. Программа мо…
Браузер Vivaldi получает новое обновление версии 5.3…
Вышло новое обновление браузера Vivaldi 5.3 для компьютеров и мобильных устройств Android. …
NVIDIA выпустила драйверы GeForce 512.15 Game Ready…
NVIDIA выпустила последний драйвер GeForce 512.15 Game Ready, добавив оптимизации для Ghostwire: Tokyo и …
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor