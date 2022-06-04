Браузер Vivaldi получает новое обновление версии 5.3

Вышло новое обновление браузера Vivaldi 5.3 для компьютеров и мобильных устройств Android.

Новая версия Vivaldi дает пользователю полный контроль над макетами панелей инструментов с помощью редактируемых панелей инструментов, новой опции для простого сброса настроек браузера по умолчанию. Появилась возможность синхронизировать поисковые сервисы, установленные в браузерах, на любом устройстве. Обновление включает список из более чем 200 изменений.

В мобильной версии появилась возможность переименовывать группы вкладок. Улучшения коснулись встроенного переводчика.

Новое обновление Vivaldi 5.3 для Android доступно для скачивания.