Breadborn вскоре выйдет на ПК

Сегодня независимая студия Progressive Games официально анонсировала свой уникальный динамический экшен под названием Breadborn (не путать с Bloodborne, который позволит геймерам погрузиться в уникальный мир безумного хлебного экшена. Да, всё верно, эта игра делает акцент на юмор, необычный саундтрек и сюрреалистичный бэкграунд. А ещё в этой игре вам придётся возглавить армию мякишей — это некие миньоны, которые созданы из собственного тела. Также в процессе прохождения придётся изобретать различные средства для атаки на врагов — можно делать топоры, задействовать ветки или даже миниган.

Авторы проекта заявили, что игроку нужно будет использовать достаточно богатый арсенал оружия ближнего и дальнего боя, чтобы уничтожать врагов — можно будет задействовать даже кисельный брикет или балалайку. При этом большой открытый мир можно будет исследовать в любом направлении — разработчики не планируют ограничивать пользователя в процессе покорения Хлебограда. Здесь будет множество интересных локаций, боссов и второстепенных активностей, так что в целом игровой процесс выглядит более чем увлекательным уже сейчас. Реализована даже система прокачки — Колобок постепенно станет сильнее, как и его преданное войско, плюс можно будет открывать доступ к новому вооружению, артефактам и получать достижения. Пока что у игры нет даты релиза, но можно добавить её в список желаемого в Steam, чтобы поддержать разработчиков и их амбициозный проект.
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