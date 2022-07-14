Бренд Shuttle выпустил мини-ПК XPC Barebone XH510G2

Компания Shuttle представила мини-ПК под названием XPC Barebone XH510G2.

Shuttle XPC Barebone XH510G2 представляет собой настольный компьютер в компактном корпусе объемом всего 4,7 л с двумя слотами для карт расширения PCI-Express. Реализована поддержка процессоров Intel 10-го и 11-го поколения (LGA1200), до 64 ГБ ОЗУ.

Несмотря на свои размеры, корпус вмещает двухслотовые видеокарты длиной до 208,5 мм. Модель имеет один выход HDMI 2.0, один выход DisplayPort 1.4, HDMI 2.0a, Gigabit Ethernet, аудиоразъем и восемь портов USB. Три слота M.2 позволяют добавлять новые накопители для расширения памяти.

Цена мини-ПК Shuttle XPC Barebone XH510G2 составляет 314,00 евро.

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