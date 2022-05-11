Британское ателье Khann International представила модифицированный Toyota Land Cruiser 300

Британское ателье Khann International представило новую дорогую модификацию автомобиля Toyota Land Cruiser 300.

Toyota Land Cruiser 300 получил новую решетку радиатора, воздухозаборники и карбоновый вентилируемый капот, а также удлиненный передний бампер с декоративными воздухозаборниками и светодиодами. Он также получил большие крылья, которые подчеркивают массивные 22-дюймовые кованые диски и широкие низкопрофильные шины. Другие изменения включают крышки зеркал из углеродного волокна и задний спойлер, состоящий из двух частей, установленный на основании заднего ветрового стекла прямо над задними фонарями.

Модификация от Khann International является самой дорогой для Toyota Land Cruiser 300. Ранее этот титул принадлежал версии от Liberty Walk. Общая стоимость внедорожника значительно превышает 100 000 долларов. В противном случае Khann International не предлагает никаких улучшений производительности. Автомобиль сохранил 3,5-литровый бензиновый двигатель V6 мощностью 409 л.с.