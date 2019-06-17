Broadcom готовится к большим убыткам из-за санкций США

Компания Broadcom, один из ведущих производителей чипов для сетевого и телекоммуникационного оборудования, отчиталась о результатах второго квартала. И прогнозы неутешительны.

По словам представителей Broadcom, ожидается, что компания понесет убытки из-за санкций США и прекращения сотрудничества с Huawei, которая является ее крупным клиентом. Если раньше Broadcom рассчитывала получить в этом году $22,5 миллиардов, то теперь прогнозы пришлось снизить на $2 миллиарда. Именно в такую цифру компания оценила прямые и косвенные потери. Кроме того, за последний квартал чистая прибыль Broadcom упала на 81% — до $691 миллиона. Основная причина — торговая война между США и Китаем.

К слову, сама компания до недавнего времени была в юрисдикции Сингапура и могла бы вообще не подчиняться запретам США. Но в прошлом году, по настоянию президента Америки Дональда Трампа, штаб-квартиру были вынуждены перенести в Штаты.

Акции падают После опубликования обновленных прогнозов акции Broadcom рухнули почти на 9% и сама компания потеряла $9 миллиардов рыночной стоимости. Также акции падают и у других компаний, в числе которых Qualcomm, Apple, Applied Materials, Intel, Advanced Micro Devices и Xilinx.