Broadcom выпустила свои первые чипсеты WiFi 7

Похоже, что 2022 год может стать годом запуска WiFi 7, или 802.11be, как его также называют. Первый чипсет Broadcom WiFi 7 будет известен как BCM4916, оснащенный четырехъядерным процессором ARMv8. Судя по всему, это специальный чип Broadcom, способный обеспечить производительность до 24 DMIPS, но помимо упоминания того, что он имеет 1 МБ кэш-памяти L2 и 64 КБ кэш-памяти L1.

Broadcom называет сетевым процессором Dual Issue Runner или DI-XRDP, который представляет собой пакетный процессор, который перемешивает данные между проводными и беспроводными сетевыми интерфейсами. Также имеется криптосопроцессор, и Broadcom добавила поддержку Arm TrustZone и Secure Boot, при этом ранее была поддержка доверенной среды выполнения. Что выделяется в отношении BCM4916 по сравнению с большинством современных чипов маршрутизаторов, так это широкий набор вариантов высокоскоростного подключения. Во-первых, он имеет не менее четырех интерфейсов PCIe неопределенного поколения, а также собственный сетевой интерфейс 10 Гбит/с, а также возможность еще двух. В дополнение к этому, он имеет дополнительную опцию для интерфейса Ethernet 2,5 Гбит/с, а также встроенный четырехпортовый гигабитный коммутатор.

Что касается чипсетов WiFi 7, Broadcom анонсировала пять моделей: BCM6726 и BCM67263 для потребительских товаров, BCM43740 и BCM73720 для корпоративных продуктов и BCM4398 для мобильных устройств. BCM6726 — это трехдиапазонный радиомодем, поддерживающий диапазоны 2,4, 5 и 6 ГГц, тогда как BCM67263 поддерживает только диапазон 6 ГГц. Тем не менее, BCM67263 предлагает полосу пропускания канала 320 МГц, которая необходима для достижения заявленных 40 Гбит/с плюс пропускная способность, на которой будет работать Wi-Fi 7, но для этого потребуется 16 пространственных потоков. Тем не менее, в этом случае самая высокая скорость PHY составляет 11,5 Гбит/с в конфигурации с четырьмя потоками. BCM6726 ограничен каналами 160 МГц и, таким образом, имеет половину физической скорости 5,75 Гбит/с в поддерживаемых диапазонах.

BCM43740 представляет собой нечто вроде комбинации двух чипов, поскольку он поддерживает все три диапазона, а также пропускную способность канала 320 Мбит/с, в то время как BCM43720 представляет собой продукт с двумя потоками для более доступных устройств и, как таковой, ограничен физической скоростью 2,88 Гбит/с при использовании ширина канала 160 МГц. BCM4398 также является двухпотоковым чипом, но он поддерживает полосу пропускания канала 320 МГц и, как таковой, способен поддерживать физическую скорость 6,05 Гбит/с. Все устройства поддерживают то, что Broadcom называет MLO или многоканальной операцией, что позволяет при необходимости агрегировать каналы и быстро переключаться между ними, что может привести к повышению производительности в зонах Wi-Fi с высокой плотностью. Все радиостанции WiFi 7 также будут поддерживать модуляцию 4096-QAM, что в четыре раза выше, чем у WiFi 6.

JEDEC выпускает обновление HBM3 для стандарта памяти с высок…
JEDEC выпускает обновление HBM3 для стандарта памяти с высокАссоциация полупроводниковых технологий JEDEC, мировой лидер в разработке стандартов для микроэлектронной…
Kioxia продвигает разработку UFS Ver. 3.1 …
Kioxia продвигает разработку UFS Ver. 3.1 Корпорация Kioxia, мировой лидер в области устройств для хранения данных, сегодня объявила о выпуске Univ…
Первые игровые тесты процессора AMD Ryzen 7 5800X3D…
Первые игровые тесты процессора AMD Ryzen 7 5800X3DИнтернет-ресурс XanxoGaming опубликовал свой первый игровой тест с Ryzen 7 5800X3D в паре с NVIDIA GeForc…
Intel Sapphire Rapids Xeon с памятью DDR5 замечен в AIDA64 и…
Intel Sapphire Rapids Xeon с памятью DDR5 замечен в AIDA64 иПроцессоры Intel Xeon следующего поколения под кодовым названием Sapphire Rapids должны выйти на рынок в …
MediaTek работает над чипсетами с Wi-Fi 7…
MediaTek работает над чипсетами с Wi-Fi 7MediaTek говорит, что уже некоторое время работает над будущим стандартом Wi-Fi 7 и даже продемонстрирова…
Процессоры AMD Ryzen 7000 Zen 4 будут иметь поддержку Curve …
Процессоры AMD Ryzen 7000 Zen 4 будут иметь поддержку Curve Анонсированная еще в июле 2021 года утилита Hydra Tuning для процессоров AMD Ryzen была разработана как п…
AMD подтверждает, что драйвер Adrenaline GPU регулирует част…
AMD подтверждает, что драйвер Adrenaline GPU регулирует частAMD подтвердила, что отчеты о драйверах AMD GPU, автоматически меняющий частоты процессора AMD Ryzen, вер…
Память Samsung LPDDR5X DRAM сертифицирована для использовани…
Память Samsung LPDDR5X DRAM сертифицирована для использованиКомпания Samsung Electronics Co., Ltd., мировой лидер в области передовых технологий памяти, сегодня объя…
Qualcomm представила 5G-новинки в РоссииQualcomm представила 5G-новинки в России
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor