Broadcom выпустила свои первые чипсеты WiFi 7

Похоже, что 2022 год может стать годом запуска WiFi 7, или 802.11be, как его также называют. Первый чипсет Broadcom WiFi 7 будет известен как BCM4916, оснащенный четырехъядерным процессором ARMv8. Судя по всему, это специальный чип Broadcom, способный обеспечить производительность до 24 DMIPS, но помимо упоминания того, что он имеет 1 МБ кэш-памяти L2 и 64 КБ кэш-памяти L1.

Broadcom называет сетевым процессором Dual Issue Runner или DI-XRDP, который представляет собой пакетный процессор, который перемешивает данные между проводными и беспроводными сетевыми интерфейсами. Также имеется криптосопроцессор, и Broadcom добавила поддержку Arm TrustZone и Secure Boot, при этом ранее была поддержка доверенной среды выполнения. Что выделяется в отношении BCM4916 по сравнению с большинством современных чипов маршрутизаторов, так это широкий набор вариантов высокоскоростного подключения. Во-первых, он имеет не менее четырех интерфейсов PCIe неопределенного поколения, а также собственный сетевой интерфейс 10 Гбит/с, а также возможность еще двух. В дополнение к этому, он имеет дополнительную опцию для интерфейса Ethernet 2,5 Гбит/с, а также встроенный четырехпортовый гигабитный коммутатор.

Что касается чипсетов WiFi 7, Broadcom анонсировала пять моделей: BCM6726 и BCM67263 для потребительских товаров, BCM43740 и BCM73720 для корпоративных продуктов и BCM4398 для мобильных устройств. BCM6726 — это трехдиапазонный радиомодем, поддерживающий диапазоны 2,4, 5 и 6 ГГц, тогда как BCM67263 поддерживает только диапазон 6 ГГц. Тем не менее, BCM67263 предлагает полосу пропускания канала 320 МГц, которая необходима для достижения заявленных 40 Гбит/с плюс пропускная способность, на которой будет работать Wi-Fi 7, но для этого потребуется 16 пространственных потоков. Тем не менее, в этом случае самая высокая скорость PHY составляет 11,5 Гбит/с в конфигурации с четырьмя потоками. BCM6726 ограничен каналами 160 МГц и, таким образом, имеет половину физической скорости 5,75 Гбит/с в поддерживаемых диапазонах.

BCM43740 представляет собой нечто вроде комбинации двух чипов, поскольку он поддерживает все три диапазона, а также пропускную способность канала 320 Мбит/с, в то время как BCM43720 представляет собой продукт с двумя потоками для более доступных устройств и, как таковой, ограничен физической скоростью 2,88 Гбит/с при использовании ширина канала 160 МГц. BCM4398 также является двухпотоковым чипом, но он поддерживает полосу пропускания канала 320 МГц и, как таковой, способен поддерживать физическую скорость 6,05 Гбит/с. Все устройства поддерживают то, что Broadcom называет MLO или многоканальной операцией, что позволяет при необходимости агрегировать каналы и быстро переключаться между ними, что может привести к повышению производительности в зонах Wi-Fi с высокой плотностью. Все радиостанции WiFi 7 также будут поддерживать модуляцию 4096-QAM, что в четыре раза выше, чем у WiFi 6.