Bronco DR - гонщик по бездорожью

Компания Ford анонсировала модель Bronco DR, где DR означает Desert Racer. Это заводской автомобиль, предназначенный для участия в гонке Baja 1000. Грузовик отличается технологией подвески Multimatic и мастерством изготовления.

Bronco DR стремится стать самым мощным серийным автомобилем Bronco из когда-либо созданных. Он использует четырехдверную раму 2022 Bronco с несколькими уникальными модификациями кузова и шасси, чтобы помочь автомобилю двигаться в условиях высокоскоростных гонок в пустыне. Мощность исходит от 5,0-литрового двигателя Coyote V-8, развивающего более 400 лошадиных сил. Внедорожник оснащен мультиматическими позиционными селективными амортизаторами DSSV и каркасом безопасности. В конце 2022 года Ford выпустит 50 автомобилей для гонок в пустыне. Цены будут начинаться в диапазоне от 200 000 долларов.
Комментарии и отзывы Bronco DR
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