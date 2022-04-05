Бюджетный фен Blaster Pro с двумя двигателями

Blaster — это новая линейка фенов с двумя двигателями, которые оснащены мощным двигателем BLDC и генератором анионов, а также тремя различными уровнями мощности, позволяющими сушить волосы быстрее и безопаснее по доступной цене. Фен Blaster Pro оснащен двойным мотором BLDC со скоростью вращения 108 000 об/мин, который быстро сушит волосы от кончиков до корней. Генератор анионов вырабатывает отрицательные ионы, сохраняя волосы увлажненными и придавая им яркий финишный блеск. Это также помогает предотвратить накопление статического электричества на ваших волосах.

С Blaster Pro вы можете выбрать один из 3 уровней мощности, чтобы получить нужный уровень тепла. На первом уровне используется только нижний двигатель. На уровне 2 нижний мотор включается до максимума. На уровне 3 вы получаете полную мощность от верхнего и нижнего двигателей. Во избежание ожогов и повреждения волос нижний двигатель подает горячий воздух, а верхний – холодный. Магнитные насадки съемные и вращаются на 360 градусов. Теперь вы можете направлять тепло на определенные области.
Выпущена новая стиральная машина MIJIA Pulsator…
Выпущена новая стиральная машина MIJIA PulsatorСегодня Xiaomi выпустила новый продукт от MIJIA. Это новая версия стиральной машины MIJIA Pulsator, котор…
LG представила первые лазерные проекторы Cinebeam 2022 года…
LG представила первые лазерные проекторы Cinebeam 2022 годаLG Electronics объявила о дебюте своего лазерного проектора LG CineBeam 4K 2022 года (модели HU715Q и HU7…
Zigma выпустила очиститель воздуха Smart Aerio 300 Real AI W…
Zigma выпустила очиститель воздуха Smart Aerio 300 Real AI WСпециалисты по умному дому Zigma только что объявили о выпуске нового очистителя воздуха Aerio 300. В отл…
Xiaomi представила трехдверный холодильник MIJIA объемом 216…
Xiaomi представила трехдверный холодильник MIJIA объемом 216Xiaomi представила трехдверный холодильник MIJIA объемом 216 л, он предлагает различные современные и инт…
Xiaomi представила настольную питьевую машину Mijia…
Xiaomi представила настольную питьевую машину MijiaXiaomi выпустила настольную питьевую машину Mijia для горячей и холодной воды. Устройство имеет три функц…
Представлен умный диспенсер горячей и холодной воды MIJIA…
Представлен умный диспенсер горячей и холодной воды MIJIAXiaomi анонсировала умный диспенсер для горячей и холодной воды MIJIA в Китае. Умный диспенсер для горяче…
Создаем уютную атмосферу в офисе. Топ 5 советов от Russell H…
Создаем уютную атмосферу в офисе. Топ 5 советов от Russell HХолодными зимними днями как никогда хочется тепла и уюта. Когда до весны остался последний “рывок”, окруж…
Midea представляет новый суббренд Obode…
Midea представляет новый суббренд ObodeMidea только что представила новый суббренд под названием «Obode». Этот суббренд будет выпускать интеллек…
Обзор Polaris PSS 7510K. Парогенератор с поддержанием оптимальной температуры подошвыОбзор Polaris PSS 7510K. Парогенератор с поддержанием оптимальной температуры подошвы
Обзор Candy RO4 H7A1TCEX-07. Тест умной сушильной машины RapidOОбзор Candy RO4 H7A1TCEX-07. Тест умной сушильной машины RapidO
Обзор Candy Smart Pro CSO4 107TB1/2-07. Узкая стиральная машина с Wi-FiОбзор Candy Smart Pro CSO4 107TB1/2-07. Узкая стиральная машина с Wi-Fi
Обзор Starwind SVG7450. Недорогой напольный отпаривательОбзор Starwind SVG7450. Недорогой напольный отпариватель
Обзор Polaris PHS 5095TAi wave Argan Therapy PRO. Профессиональный cтайлер с аргановым масломОбзор Polaris PHS 5095TAi wave Argan Therapy PRO. Профессиональный cтайлер с аргановым маслом
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor