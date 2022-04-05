Бюджетный фен Blaster Pro с двумя двигателями

Blaster — это новая линейка фенов с двумя двигателями, которые оснащены мощным двигателем BLDC и генератором анионов, а также тремя различными уровнями мощности, позволяющими сушить волосы быстрее и безопаснее по доступной цене. Фен Blaster Pro оснащен двойным мотором BLDC со скоростью вращения 108 000 об/мин, который быстро сушит волосы от кончиков до корней. Генератор анионов вырабатывает отрицательные ионы, сохраняя волосы увлажненными и придавая им яркий финишный блеск. Это также помогает предотвратить накопление статического электричества на ваших волосах.

С Blaster Pro вы можете выбрать один из 3 уровней мощности, чтобы получить нужный уровень тепла. На первом уровне используется только нижний двигатель. На уровне 2 нижний мотор включается до максимума. На уровне 3 вы получаете полную мощность от верхнего и нижнего двигателей. Во избежание ожогов и повреждения волос нижний двигатель подает горячий воздух, а верхний – холодный. Магнитные насадки съемные и вращаются на 360 градусов. Теперь вы можете направлять тепло на определенные области.