Бюджетный смартфон Archos Access 57 4G

2018-08-29, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Access 57 4G; [78]
Модель Archos Access 57 4G весит 171 грамм и имеет размеры 157 × 75 × 10,2 мм. За электропитание отвечает батарея, емкость которой составляет 2400 мАч. Аккумулятор извлекается из корпуса.В оснащении смартфона имеются: модуль геопозиционирования GPS-ГЛОНАСС, адаптеры для беспроводных соединений Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11b/g/n, порт microUSB и аудиовыход стандартного образца на 3,5 мм.Экран смартфона с размером диагонали 5,7 дюйма обладает невысоким разрешением 960 х 480 пикселей. Камеры нового девайса также имеют скромные параметры: разрешение селфи-камеры составляет всего 2 МП, основная камера получила оптический модуль на 8 МП.Аппаратная схема новинки базируется на 4-ядерном мобильном чипсете Spreadtrum SC9832E, способном работать на частоте 1,4 ГГц. Графическими операциями управляет видеоускоритель Mali-T820 MP1. Разработчик оснастил гаджет всего 1 ГБ «оперативки». Объем энергонезависимой памяти также невелик, он составляет 16 ГБ, но может быть увеличен при помощи карт формата microSD.Стоимость смартфона составит 80 евро.


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