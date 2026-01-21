Bungie опубликовала системные требования Marathon

Абсолютно очевидно, что Bungie стремится сделать Marathon доступной для максимально широкой аудитории, обеспечив работоспособность игры на огромном количестве ПК и тем самым расширив охват поклонников данного жанра. Впрочем, такой подход для студии не является чем-то новым. Аналогичную философию Bungie озвучила и в случае запуска Destiny 2, которая вышла в 2017 году, обрадовав фанатов не самых свежих систем довольно низкими системными требованиями. Самым любопытным моментом в опубликованных системных требованиях Marathon остаётся то, что они фактически открывают дорогу версии для Nintendo Switch 2. Если судить по характеристикам на бумаге, гибридная консоль Nintendo вполне располагает достаточной производительностью для запуска игры, особенно с учётом поддержки NVIDIA DLSS, которой у GTX 1050 Ti нет.