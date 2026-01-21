Bungie опубликовала системные требования Marathon

Вчера компания Bungie официально раскрыла системные требования экстракшин-шутера Marathon для ПК, обновив страницу проекта в Steam. Хорошая новость заключается в том, что практически любой компьютер, выпущенный за последние 6–9 лет, сможет запустить игру. Минимальные требования к видеокарте ограничиваются NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, представленной в октябре 2016 года, либо AMD Radeon RX 5500 XT, вышедшей в декабре 2019 года. В качестве альтернативы от Intel указана Arc A580, появившаяся в октябре 2023 года, однако её относительная новизна объясняется тем, что Intel вышла на рынок дискретной графики заметно позже конкурентов.

Абсолютно очевидно, что Bungie стремится сделать Marathon доступной для максимально широкой аудитории, обеспечив работоспособность игры на огромном количестве ПК и тем самым расширив охват поклонников данного жанра. Впрочем, такой подход для студии не является чем-то новым. Аналогичную философию Bungie озвучила и в случае запуска Destiny 2, которая вышла в 2017 году, обрадовав фанатов не самых свежих систем довольно низкими системными требованиями. Самым любопытным моментом в опубликованных системных требованиях Marathon остаётся то, что они фактически открывают дорогу версии для Nintendo Switch 2. Если судить по характеристикам на бумаге, гибридная консоль Nintendo вполне располагает достаточной производительностью для запуска игры, особенно с учётом поддержки NVIDIA DLSS, которой у GTX 1050 Ti нет.