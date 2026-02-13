Обзор игры Reanimal. Любимые кошмарики с атмосферным исполнением

В конце прошлого года вышла игра Little Nightmares 3, но сделана она была другой студией и это ожидаемо отразилось на атмосфере. Сами же создатели первой и второй части под крылом THQ Nordic создали собственный проект Reanimal, атмосферный и мрачный мир в котором сестре и брату нужно будет пройти через ад для того чтобы спасти потерявшихся друзей и выбраться с острова.

Игры в жанре хоррор не обязательно должны быть наполнены кровью и быть максимально темными, они вполне могут и должны быть красивыми. Талант этой студии как раз заключается в том чтобы передать эмоции и атмосферу без банальностей, предложив насыщенное событиями приключение с разнообразным геймплеем. Пройти ее можно самостоятельно, в этом случае вторым персонажем будет управлять искусственный интеллект, в локальном кооперативе, а также онлайн с другом. При совместном прохождении можно выбрать одного из двух героев, в отдельном только за юношу. В среднем одно полное изучение мира игры занимает шесть часов.

Начинаем мы в лодке, одни окруженные только водой и туманом. Управляем ей и идет вдоль маяков со слабым свечением красного цвета в надежде, что это приведет нас к берегу. По пути находим свою еще живую сестру. Конечной точкой этого маршрута станет песчаный берег с жутким строением и скалами. Выбора у нас нет, придется изучать, что скрывает этот остров и сразу на старте нам демонстрируют, что на нем мы не одни.

Локации атмосферные, они сменяются по мере продвижения. Здесь есть хорошо знакомые по второй части «кошмариков» визуальные элементы. Часть времени будем изучать их без спешки, но и будет немало моментов где нам нужно будет убегать от оживших мертвецов, боссов, пробираться быстро через разрушенные строения, уворачиваться от выстрелов снайперов и даже нырять в аквалангах под воду извлекая глаз у монстра. Думаю не станет спойлером, это описано в одном из достижений к игре, даже дадут по управлять танком. Все это добавляет динамике происходящему и не дает скучать по пути к финальной развязке.

Важным элементом в визуальной подаче является поведение камеры. Она меняет ракурс и дальность в зависимости от происходящего на экране. Близко когда акцент на изучении и дальше когда нужно придать эпичности сцены. При беге или спасении камера следует за героями. Плюс все это еще подчеркивается освещением, создавая кинематографический эффект.

С головоломками перебарщивать не стали, здесь будет только одна серьезная загадка с необходимостью ввести код в панель, а также небольшой участок где нужно двигаться синхронно, связанными веревкой. Основной упор сделан именно на исследование и погружение в мир игры. При этом русскоязычная аудитория сможет оценить многоголосый дубляж, что сейчас заслуживает похвалы. Отмечу, что соблюден баланс диалоги не мешают общему восприятию, основное время герои молчат или коротко подзывают друг друга. Это необходимо для атмосферы одиночества и отчаяния.

Заметным отличием Reanimal от Little Nightmares стало появление транспорта в игре, он не только присутствует здесь в роликах, но и им дают управлять. На земле и воде, все это гармонично встроено в геймплей. В последствии мы также получим некоторые инструменты, которые можно использовать для взаимодействия с предметами интерьера для прохождения по сюжету, но и можно давать сдачу противникам.

Сражаться с мелкими монстрами или с боссами. Само управление реализовано хорошо, интуитивно и без особых проблем осваиваются все механики. Для этого не требуется длительный этап обучения, хватает и коротких подсказок, потому что изобретать велосипед не стал, а предложили уже проверенные временем решения, уделив внимание качеству их работы. Полное прохождение я проводил в паре с живым человеком, но и отдельно проверил часть глав с ИИ, с его поведением и реакцией проблем не было.

Итоги по Reanimal

Reanimal получилась ровно тем, чего и ожидал от нее. Хоррор приключение в атмосферных локациях, дарящая массу эмоций при прохождении и при этом способная удивлять. Разработчики мастерски сохранили то за что полюбили их оригинальную серию, внесли новое и не скатились в самоповтор. Отличная игра для самостоятельного или прохождения с другом в локальном или онлайн кооперативе.