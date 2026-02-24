В Marathon будет серьёзная система античита

В преддверии масштабного тестирования серверов Marathon, которое уже буквально на носу, в сети начали появляться подробности о серверной архитектуре и системе защиты от читеров. В новом сообщении в официальном аккаунте разработчиков студия Bungie раскрыла детали античита проекта. Разработчики подтвердили, что в Marathon будет использоваться античит как на уровне ядра системы, так и на пользовательском уровне на стороне клиента. Кроме того, игра получит серверную систему «тумана войны», призванную защитить от wall hack, ESP-читов и инструментов для подсветки лута. Проект также работает на выделенных серверах, которые контролируют ключевые боевые действия и процессы подбора предметов, благодаря чему вмешательство со стороны клиента будет существенно ограничено.

В заявлении также говорится, что при вылете игры или потере соединения пользователи смогут вернуться в матч сразу после восстановления подключения. Однако в этот момент их персонаж останется в игровом мире, поэтому придётся рассчитывать на помощь союзников. Отдельно Bungie подчеркнула, что все уличённые в использовании читов игроки получат пожизненную блокировку в Marathon. Жёсткая позиция разработчиков в целом была положительно воспринята сообществом, однако появились опасения по поводу возможных ложных срабатываний системы BattlEye, из-за которых могут пострадать невиновные пользователи. Но, возможно, случайных срабатываний будет не так уж много.