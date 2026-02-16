В Steam появилась очень полезная функция

Пользовательские обзоры игр в Steam могут стать более информативными после выхода бета-обновления клиента, выпущенного в четверг. Теперь пользователи могут прикреплять к своим отзывам данные о конфигурации компьютера. Раньше эту информацию можно было указывать только вручную в тексте, но автоматическое добавление характеристик, вероятно, подтолкнёт больше людей делиться такими сведениями, что сделает обзоры полезнее. Если пользователь оставляет отрицательный отзыв или жалуется на проблемы с производительностью, прикреплённые данные о «железе» помогут понять причину. В ряде случаев станет ясно, что дело не в самой игре, а в системе игрока, например если его конфигурация не дотягивает до рекомендованных требований.

Опция реализована в виде галочки рядом с полем для написания отзыва, поэтому при желании можно просто не отмечать этот пункт и не передавать информацию о своём устройстве. Кроме того, свежее бета-обновление добавляет возможность делиться с Valve анонимизированными данными о частоте кадров. В описании указано, что сведения будут храниться без привязки к аккаунту Steam и использоваться для мониторинга совместимости игр и улучшения сервиса. На данный момент функция ориентирована прежде всего на устройства под управлением SteamOS — фирменной операционной системы Valve на базе Linux, которая используется в Steam Deck. Но в будущем эта информация поможет и другим системам получить более высокую оптимизацию.