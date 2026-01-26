PRAGMATA запустили на Mac Studio

Научно-фантастический экшен-приключение PRAGMATA запланирован к выходу на 24 апреля сразу на нескольких платформах, а демо-версия тайтла уже показывает на ПК неплохой результат с высоким и стабильным FPS и впечатляющей картинкой, во многом благодаря движку RE Engine от Capcom. С учетом того, что японский разработчик уже выпускал несколько портов Resident Evil для macOS, отсутствие ясности по поводу релиза новой IP на Apple Silicon выглядит странно. И пока официального ответа нет, один владелец M4 Max протестировал портированную версию PRAGMATA на своем компьютере и сообщил о стабильной производительности при максимальных настройках без апскейлинга и интерполяции. Для этого он запустил Crossover 26 beta 1 на Mac Studio с M4 Max, который оснащён 16-ядерным CPU и 40-ядерным GPU.

Результаты оказались впечатляющими, учитывая наличие промежуточного слоя эмуляции между игрой и операционной системой, который неизбежно снижает производительность. Несмотря на это, PRAGMATA без проблем выдаёт 97 FPS в первой зоне демо, а при включении апскейлинга или генерации кадров производительность могла бы быть ещё выше. К сожалению, Capcom по-прежнему не сообщила, выйдет ли игра на macOS. Не исключено, что владельцам Apple Silicon придется довольствоваться не нативной версией PRAGMATA, а эмулированной, поскольку предыдущие релизы разработчика в App Store показали слабые продажи. Например, запуск Resident Evil 7 на iOS не принёс Capcom даже 30000 долларов прибыли.
