ИИ не принимал участия в разработке Grand Theft Auto VI

Несмотря на то, что ранее Take-Two Interactive занимала весьма проактивную позицию в отношении генеративного ИИ и даже выступала за появление ИИ-протагонистов в играх, генеральный директор компании Штраус Зельник в недавнем интервью Gameindustry заявил, что при разработке Grand Theft Auto VI генеративный ИИ не использовался. Он подчеркнул, что их миры создаются вручную, и именно это их отличает от остальных — они проектируются с нуля, здание за зданием, улица за улицей, район за районом. Эти миры не являются процедурно сгенерированными и не должны такими быть, поскольку именно такой подход, по мнению Зельника, и делает развлечения по-настоящему выдающимися.

При этом он уточнил, что не считает, будто ИИ способен самостоятельно создавать «великие развлекательные проекты», дав понять, что Take-Two может с осторожностью относиться к внедрению ИИ-ассетов в свои игры. В то же время Зельник отметил, что в целом настроен по отношению к ИИ весьма позитивно. Стоит отметить, что подобная риторика и похожие способы применения ИИ в игровых студиях звучат не впервые, несмотря на то что многие разработчики игр в целом выступают против генеративного ИИ в индустрии. Так, студия Embark, работающая над Arc Raiders, использовала генеративный ИИ для ускорения работы над озвучкой, Ubisoft изучает возможности ИИ-союзников, а EA ранее объявила о переходе к использованию генеративных ИИ-инструментов сразу в нескольких направлениях. Видимо, от этого никуда не деться.