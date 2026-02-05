ИИ не принимал участия в разработке Grand Theft Auto VI

При этом он уточнил, что не считает, будто ИИ способен самостоятельно создавать «великие развлекательные проекты», дав понять, что Take-Two может с осторожностью относиться к внедрению ИИ-ассетов в свои игры. В то же время Зельник отметил, что в целом настроен по отношению к ИИ весьма позитивно. Стоит отметить, что подобная риторика и похожие способы применения ИИ в игровых студиях звучат не впервые, несмотря на то что многие разработчики игр в целом выступают против генеративного ИИ в индустрии. Так, студия Embark, работающая над Arc Raiders, использовала генеративный ИИ для ускорения работы над озвучкой, Ubisoft изучает возможности ИИ-союзников, а EA ранее объявила о переходе к использованию генеративных ИИ-инструментов сразу в нескольких направлениях. Видимо, от этого никуда не деться.