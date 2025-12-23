GTA 6 не будут продавать за 100 долларов

Вокруг стоимости GTA 6 развернулось немало споров — геймеры со всего мира не могут сойтись во мнении относительно того, ограничится ли Rockstar Games привычным диапазоном цен для крупных ААА-релизов в 70–80 долларах или же решится стать первой компанией, которая перешагнёт пугающую отметку в 100 долларов. Поводом для обсуждения стал прогноз аналитика Wedbush Securities Майкла Пактера, который ещё в августе заявил, что разработчик может пойти на такой смелый шаг и без проблем оправдать его за счёт колоссального ажиотажа вокруг игры. Правда, аналитик компании Alinea Analytics возразил, что подобное решение было бы ошибкой, поскольку повысило бы порог входа в GTA 6 Online. Если ориентироваться на опыт GTA 5, именно онлайн-режим со временем становится для Rockstar основным источником дохода.

Наиболее вероятным сценарием он назвал выпуск расширенного, более дорогого издания при сохранении стандартной цены базовой версии, как это сейчас делают большинство крупных издателей. По его мнению, цена GTA 6 вряд ли составит 100 долларов — скорее всего, игра выйдет по стандартной для рынка цене в 70 долларов. Rockstar Games, как он считает, не испытывает необходимости повышать стоимость, поскольку продажи и без того будут огромными. Компании нет смысла вызывать негативную реакцию у аудитории, если этого можно избежать. В то же время он допускает появление версии за 99 долларов на старте при оформлении предзаказа, которая может включать крупный бонусный набор для GTA Online.