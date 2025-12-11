Многопользовательская POPUCOM вышла на Nintendo Switch

Многопользовательская приключенческая игра POPUCOM, разработанная HYPERGRYPH и выпущенная GRYPHLINE, теперь доступна на Nintendo Switch! Одновременно с этим, ПК-версия получила масштабное обновление, включающее в себя новые уровни и улучшенный онлайн-геймплей. Кроме того, запущена долгожданная коллаборация POPUCOM × Arknights, предлагающая игрокам уникальные комплекты снаряжения и мини-игры.

Приобрести POPUCOM можно в Nintendo eShop по цене $19.99 / €17.99. Помимо стандартной версии, доступны издания Too Many Clothes Edition и отдельный набор Too Many Clothes Pack, включающие дополнительные костюмы и эксклюзивное снаряжение из коллаборации POPUCOM × Arknights. Цены на различные издания можно уточнить в Nintendo eShop. В честь выхода игры, GRYPHLINE дарит эксклюзивные бонусы за вход. До 17 декабря 2025 года, 6:00 по московскому времени, все игроки могут получить два набора эксклюзивной экипировки, каждый из которых состоит из шести предметов! Это уникальная возможность для всех коллекционеров!
