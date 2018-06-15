Byton K-Byte Concept - автомобиль будущего

Официально представлен концепт китайской машины Byton K-Byte Concept, которая основана на электродвигателе. Производитель заявил, что автомобиль работает от батареи в течении 525 километров на трассе, чего вполне достаточно для путешествий между городам или для поездок по городу. Последний вариант более предпочтителен, но здесь уже пользователь будет выбирать самостоятельно. У авто имеется система автопилота, которая основана на датчиках, расположенных спереди на крыльях. Они позволяют обнаруживать препятствия и контролировать движение автомобиля. В 2021 году планируется выпуск первого массового продукта, который можно будет использовать на дорогах города. Вы просто садитесь в авто, говорите куда ехать и смотрите, как автомобиль двигается. Даже не верится, что такое возможно.