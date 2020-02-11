CANDY BRAVA – мойка и сушка посуды всего за 39 минут!

Candy объявила о старте продаж новых посудомоечных машин новой линейки Brava с расширенными возможностями, удобным интерфейсом и дополнительной опцией управления через приложение.

CDPN 1L390PW-08

На Российском рынке стали доступны две версии посудомоечных машин Candy серии Brava. Это базовая версия CDPN 1L390PW-08 на 13 комплектов посуды и 5 программами мойки и CDPN 1D640PW-08 с более широким функционалом на 16 комплектов и 9 программами.

CDPN 1D640PW-08

Обе модели поставляются в белом цвете.

Обе модели оснащены модулем Wi-Fi для возможности дистанционного управления, и голосового управления, а также мониторинга состояния техники через специальное приложение simply-Fi. Посудомоечные машины оснащены трехступенчатым самоочищающимся фильтром для защиты от попадания крупных кусков пищи в сливную систему.

Помимо стандартных программ мойки и сушки посуды обе модели поддерживают самый быстрый на рынке цикл ZOOM, позволяющий отмыть и просушить посуду с самым высоким классом А всего за 39 минут . Таким образом пользователь получает отличный результат за максимально короткое время!

Также новинки получили новую функцию мойки Addish. Это полезная функция, реализованная в новой серии посудомоечных машин, позволяющая добавлять посуду при запущенном цикле мойки, пока горит одноименный индикатор Addish. Данный индикатор информирует пользователя о том промежутке времени, когда добавление посуды гарантирует её очистку класса А наравне с прочим объёмом посуды, помещённым в машину ранее.

Для обладателей посудомоечной машины модели CDPN 1D640PW-08 доступна программа импульсной мойки, позволяющая мыть посуду в бесшумном режиме с меньшим расходом воды, до 10 литров за цикл.