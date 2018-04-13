CANDY GROUP представит встраиваемую технику на EUROCUCINA 2018

Candy Group вновь представит свои самые передовые решения на выставке Eurocucina 2018, продемонстрировав инновационные продукты Hoover, Candy и Rosières на стенде общей площадью более 1200 кв.м, расположенного внутри павильона FTK («Технологии для кухни»), специальной дополнительной площадки, посвященной встраиваемой технике и ее эволюции. Выставка будет проходить в рамках крупнейшего события мебельной индустрии - Salone del Mobile - с 17 по 22 апреля 2018 года в Милане.Целью Candy Group является завоевание лидирующих позиций на рынке встраиваемой бытовой техники. Для ее достижения компания инвестировала значительные средства в технологии и дизайн. Результаты этих усилий и будут представлены на впечатляющем своим масштабом стенде продукции Hoover, Candy и Rosières.

Выбор представленных на Eurocucina 2018 продуктов отражает четкое желание Candy Group поддержать свои бренды и показать отличительные особенности и фирменный стиль каждого из них. Hoover - это современный дизайн и результат использования самых передовых технологий; Candy – это изящность и совместимость; Rosières - совершенство французской «высокой кухни» у вас дома.Главными героями стенда, символизирующими послания брендов, станут три флагманских продукта: духовой шкаф с инновационной системой горячего хранения пищи Hoover KEEPHEAT с технологией Exever, духовой шкаф с интерактивным дисплеем Candy Watch & Touch и комплект 3-в-1 для приготовления пищи по технологии су-вид (Sous Vide) от Rosières. Кулинарные шоу, цифровые приложения, интерактивные демонстрационные материалы, эксперименты с виртуальной реальностью - вот только некоторые детали выставочной программы, которая подарит посетителям стенда незабываемый опыт общения с техникой Candy Group.