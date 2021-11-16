CANDY обновляет модельный ряд кухонных вытяжек

Candy Hoover Россия, подразделение компании Haier Europe, отвечающее за развитие бренда Candy в России, сообщает об обновлении модельного ряда встраиваемых телескопических вытяжек для кухни.

Новая линейка кухонных вытяжек Candy включает в себя 5 встраиваемых телескопических моделей CBT60RXBGSS-07 , CBT60RWGSS-07 , CBT60RXSS-07 , CBT60RXBGTSS-07 и CBT60RWGTSS-07. Выдвижной козырек вытяжек в зависимости от модели декорирован цветным стеклом или металлом. Управление выполнено в виде классических механических переключателей и автоматики включения/выключения при открытии/закрытии козырька вытяжки. Доступно три скорости работы. За освещение отвечает светодиодная лампа мощностью 3 Вт, дающая яркий и рассеянный свет, освещающий всю рабочую зону под вытяжкой.

Одной из основных особенностей данных вытяжек является единый компактный корпус, используемый для всех модификаций, независимо от мощности: 174х600х305-425 мм (ВхШхГ).

Модели CBT60RXBGSS-07, CBT60RWGSS-07, CBT60RXSS-07 оснащены мотором мощностью 125 Вт, обеспечивающим воздушный поток до 450 м³/ч с уровнем шума до 63 дБА. Такие вытяжки отлично подойдут для помещений площадью до 12 м².

В моделях CBT60RXBGTSS-07 и CBT60RWGTSS-07 установлены по два мотора мощностью 125 Вт каждый, которые в совокупности обеспечивают воздушный поток до 650 м³/ч с уровнем шума до 69 дБА. Данные вытяжки рассчитаны на помещения площадью до 18 м².

Все модели могут работать как в режиме отвода в вентиляцию, так и в режиме рециркуляции. Для режима рециркуляции могут использоваться угольные фильтры CF702 и СF702, являющиеся аксессуарами и не входящие в комплект поставки.

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