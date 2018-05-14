CASO GourmetVAC 480 новое слово в приготовлении шашлыков

Вакуумные упаковщики сократят время маринования мяса до 30 минут и сохранят уже готовый продукт в течение нескольких недель, а в морозильной камере и до года.У каждой семьи есть свой рецепт приготовления шашлыков, но главное условие «не менее суток выдержки в холодильнике» оставалось неизменным до появления вакуумных упаковщиков. Немецкий бренд CASO создал модель GourmetVAC 480, которая позволяет замариновать мясо за полчаса, используя технологию вакуумирования и режим маринования. Это функция, когда с помощью автоматических настроек маринад пропитывает мясо интенсивнее. На практике — это механизм, при котором продукты лишаются доступа кислорода, а с ним и различных бактерий, которые размножаются на воздухе, что также позволяет сохранить готовый шашлык в течение 10 - 15 дней. В результате еда не только не портится, но и сохраняет свой первоначальный внешний вид, запах и уровень влажности.

Почему мясо маринуется быстрее при использовании вакууматора?

Вакуум воздействует на поры растительных и животных тканей, в результате все компоненты маринада впитываются в разы быстрее и размягчают их. Если при всасывании жидкость попадет в сам прибор — для таких случаев предусмотрена специальная съемная камера для ее сбора.Для вакуумирования, маринования и последующего хранения мяса, а также других продуктов используется два вида упаковки.Первый — это готовые специальные пакеты шириной до 30 см или структурированная пленка в рулонах. Пакет достаточно вставить в устройство, нажать на кнопку и через несколько секунд получить уже упакованный продукт. Для таких нежных продуктов как ягоды, чтобы избежать деформации при сильном давлении, предусмотрена ручная регулировка. С рулонной пленкой процесс остается таким же, но дополнительно еще используется резак.

Второй вид упаковки — вакуумные контейнеры, которые представлены в различных размерах и формах. Принцип действия тот же — в герметично закрывающейся крышке сделано отверстие, куда вставляется трубка, с помощью которой контейнер соединяется с вакууматором, и происходит откачка воздуха.Помимо своего прямого назначения вакуумные упаковщики незаменимы для приготовления еды по технологии «су-вид». «Су-вид» — это самый здоровый способ приготовления еды. При этом блюдо сначала вакуумируется, а потом готовится при низкой температуре, что позволяет сохранить все полезные свойства и избежать образования канцерогенных веществ как, например, при жарке. Из-за высокой цены оборудования по этой технологии довольно долго готовили только в ресторанах. Однако, сегодня это доступно практически всем, и такие бренды как CASO выпускают всю необходимую для этого технику.Рекомендованная розничная цена на вакууматоры CASO серии GourmetVAC: от 9000 до 16000 рублей.