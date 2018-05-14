CASO GourmetVAC 480 новое слово в приготовлении шашлыков

2018-05-14, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - CASO GourmetVAC 480; [106]
Вакуумные упаковщики сократят время маринования мяса до 30 минут и сохранят уже готовый продукт в течение нескольких недель, а в морозильной камере и до года.
У каждой семьи есть свой рецепт приготовления шашлыков, но главное условие «не менее суток выдержки в холодильнике» оставалось неизменным до появления вакуумных упаковщиков. Немецкий бренд CASO создал модель GourmetVAC 480, которая позволяет замариновать мясо за полчаса, используя технологию вакуумирования и режим маринования. Это функция, когда с помощью автоматических настроек маринад пропитывает мясо интенсивнее. На практике — это механизм, при котором продукты лишаются доступа кислорода, а с ним и различных бактерий, которые размножаются на воздухе, что также позволяет сохранить готовый шашлык в течение 10 - 15 дней. В результате еда не только не портится, но и сохраняет свой первоначальный внешний вид, запах и уровень влажности.

Почему мясо маринуется быстрее при использовании вакууматора?

Вакуум воздействует на поры растительных и животных тканей, в результате все компоненты маринада впитываются в разы быстрее и размягчают их. Если при всасывании жидкость попадет в сам прибор — для таких случаев предусмотрена специальная съемная камера для ее сбора.
Для вакуумирования, маринования и последующего хранения мяса, а также других продуктов используется два вида упаковки.
Первый — это готовые специальные пакеты шириной до 30 см или структурированная пленка в рулонах. Пакет достаточно вставить в устройство, нажать на кнопку и через несколько секунд получить уже упакованный продукт. Для таких нежных продуктов как ягоды, чтобы избежать деформации при сильном давлении, предусмотрена ручная регулировка. С рулонной пленкой процесс остается таким же, но дополнительно еще используется резак.

Второй вид упаковки — вакуумные контейнеры, которые представлены в различных размерах и формах. Принцип действия тот же — в герметично закрывающейся крышке сделано отверстие, куда вставляется трубка, с помощью которой контейнер соединяется с вакууматором, и происходит откачка воздуха.
Помимо своего прямого назначения вакуумные упаковщики незаменимы для приготовления еды по технологии «су-вид». «Су-вид» — это самый здоровый способ приготовления еды. При этом блюдо сначала вакуумируется, а потом готовится при низкой температуре, что позволяет сохранить все полезные свойства и избежать образования канцерогенных веществ как, например, при жарке. Из-за высокой цены оборудования по этой технологии довольно долго готовили только в ресторанах. Однако, сегодня это доступно практически всем, и такие бренды как CASO выпускают всю необходимую для этого технику.
Рекомендованная розничная цена на вакууматоры CASO серии GourmetVAC: от 9000 до 16000 рублей.


Комментарии:
AllCall выпускает новый смартфон MIX 2 с...
AllCall выпускает новый смартфон MIX 2 сAllCall Mix2 имеет 6-дюймовый дисплей с разрешением экрана 2160х1080 точек, соотношением сторон 18:9 и по...
Обзор Digma EVE 605. Ноутбук для работы ...
Обзор Digma EVE 605. Ноутбук для работы Как показала практика серии тестов, последние чипы семейства Intel Atom выступают отличной основой для но...
Бесшумный десктоп Quiet PC Nofan A895 по...
Бесшумный десктоп Quiet PC Nofan A895 поКомпания Quiet PC пополнила ассортимент десктопов моделью Nofan A895, которая может похвастаться полным о...
Фото с камеры OnePlus 6 сравнили с Galax...
Фото с камеры OnePlus 6 сравнили с GalaxКомпания OnePlus решила подогреть интерес пользователей к грядущей презентации своего флагманского смартф...
Безрамочный флагман Lenovo Z5 получит оч...
Безрамочный флагман Lenovo Z5 получит очКомпания Lenovo готовит к выпуску полноценный безрамочный флагман под названием Z5. Будущий флагман Leno...
CASO GourmetVAC 480 новое слово в пригот...
CASO GourmetVAC 480 новое слово в приготВакуумные упаковщики сократят время маринования мяса до 30 минут и сохранят уже готовый продукт в течение...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Digma EVE 605. Ноутбук для работы и учебы на Intel Atom X5-Z8350Обзор Digma EVE 605. Ноутбук для работы и учебы на Intel Atom X5-Z8350
Обзор Gembird KB-P4-UA. Клавиатура мечтыОбзор Gembird KB-P4-UA. Клавиатура мечты
Обзор ORICO HCD1-WH-PRO. USB концентратор с USB Type-CОбзор ORICO HCD1-WH-PRO. USB концентратор с USB Type-C
Обзор Canon EOS M50 Kit. Беззеркалка с 4K и поворотным дисплеемОбзор Canon EOS M50 Kit. Беззеркалка с 4K и поворотным дисплеем
Обзор Modecom Volcano 750 Gold. Полностью модульное решениеОбзор Modecom Volcano 750 Gold. Полностью модульное решение
Предварительный обзор One Mix Yoga. Комп...
Предварительный обзор One Mix Yoga. КомпВ последнее время компактные решения для активных пользователей стали пользоваться большой популярностью....
Обзор Pillars of Eternity II: Deadfire. ...
Обзор Pillars of Eternity II: Deadfire. Игру Pillars of Eternity II: Deadfire очень тяжело описать словами. Даже если я применю все свои навыки к...
Предварительный обзор Beyerdynamic Amiro...
Предварительный обзор Beyerdynamic AmiroСтоит отметить, что популярности беспроводным наушникам прибавил смартфон iPhone X. Изначально, когда про...
Предварительный обзор LG G7 ThinQ. Мы до...
Предварительный обзор LG G7 ThinQ. Мы доСтоит отметить, что хотя смартфон LG G7 ThinQ анонсировали только сегодня, мы знали обо всех его характер...
Обзор Hyper Sentinel. Расслабляем мозги...
Обзор Hyper Sentinel. Расслабляем мозгиСовременные компьютерные игры можно условно разделить на два типа — те, что позволяют расслабится и поигр...
Предварительный обзор Lenovo Tablet 10. ...
Предварительный обзор Lenovo Tablet 10. Индустрия планшетных компьютеров постепенно движется в правильном направлении. Еще пять лет назад все вос...
Hasbro представили новою серию игрушек п...
Hasbro представили новою серию игрушек пНа экраны только что вышел самый дорогой блокбастер «Мстители: Война Бесконечности», который, кстати, уже...
Предварительный обзор Oculus Go. Для цен...
Предварительный обзор Oculus Go. Для ценСовременный рынок шлемов виртуальной реальности выглядит достаточно странно — некоторые производители вып...
Обзор Mega Shooter. Красочная стрелялка...
Обзор Mega Shooter. Красочная стрелялкаНесмотря на все старания разработчиков, мобильные шутеры остаются не сильно популярными. Дело в том, что ...
Предварительный обзор CoolPad Note 6. Не...
Предварительный обзор CoolPad Note 6. НеСмартфоны нынче стоят больших денег — если посмотреть на тенденцию роста, то можно смело говорить, что ск...
Обзор Tacticool. Шутер от третьего лица...
Обзор Tacticool. Шутер от третьего лицаЯ всегда достаточно негативно отношусь ко всем шутерах на мобильной платформе. Все потому, что не мое игр...
Обзор Crush Machine!. Неплохое развлечен...
Обзор Crush Machine!. Неплохое развлеченИзначально я скептически относился к игре Crush Machine!, так как не особо люблю такого рода проекты. Мне...
﻿
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor