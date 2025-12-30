CD Projekt RED продала магазин игр GOG

Платформа GOG официально отделяется от CD Projekt RED — игровой компании, которая запустила ориентированный на сохранение наследия магазин ПК-игр ещё в 2008 году. В понедельник GOG сообщила, что ее сооснователь Михал Кичиньский выкупил цифровую витрину и онлайн-платформу GOG Galaxy у CD Projekt RED за 25,2 миллиона долларов. Сделка не повлияет на ключевую миссию GOG по распространению игр без DRM-защиты. В официальном заявлении подчёркивается, что этот принцип сейчас важен для сервиса как никогда раньше. В GOG напомнили, что платформа изначально строилась на чётких ценностях и понятных принципах.

Когда Марцин Ивиньский и Михал Кичиньский впервые задумались о GOG в 2007 году, идея была предельно простой — вернуть классические игры игрокам и гарантировать, что купленная игра действительно принадлежит пользователю навсегда. На фоне рынка, где все чаще доминируют обязательные клиенты и закрытые экосистемы, такая философия выглядит особенно актуальной. Новый этап развития, по словам команды, означает усиление этого курса. GOG намерена активнее заниматься сохранением классики прошлого, поддерживать выдающиеся современные проекты и помогать формированию классики будущего, в том числе новых игр с выраженным ретро-духом. При этом отношения GOG с бывшей материнской компанией не изменятся, а CD Projekt RED продолжит продавать на площадке уже существующие проекты, включая серию The Witcher и Cyberpunk 2077, а также будущие релизы.
