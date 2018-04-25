CHUWI анонсировала новое поступление

В продажу на AliExpress поступил новенький планшетный компьютер CHUWI Hi9 Air, который порадует вас как дизайном, так и производительностью. Да и ценой тоже, чего греха таить. Внутри данной модели установлен процессор Mediatek Helio X20, у него 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной, где вы будете хранить свои любимые игры и фильмы. Порадовала новинка качеством изображения — 2560 на 1600 точек, диагональ 10,1 дюйма. Матрица построена по технологии IPS с широкими углами обзора и приличной яркостью. Дизайн продукта мне лично очень понравился — тонкие рамки, удобно держать устройство в руках, подходит как для игр, так и для фильмов. Помимо всего этого, производитель отдает устройство с 20% скидкой. Почему бы не приобрести планшет с отличными характеристиками по такой привлекательной цене?