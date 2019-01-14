GM объявил, что Cadillac станет лидером в сфере электрификации, бренд познакомил нас со своим первым в мире электромобилем кроссовер Model X-fighting XT6.

Наиболее важной частью может быть то, что находится под капотом, поскольку он продемонстрирует платформу "BEV3", которую GM планирует использовать для ряда электромобилей в будущем. Объявление было сделано 13 января в североамериканском международном автосалоне в Детройте, где Cadillac продемонстрировал свой новый трехрядный кроссовер XT6, а также планы по обновленному Escalade и новому высокопроизводительному седану, который будет выпускать новые модели со скоростью один автомобиль в шесть месяцев до 2021 года.