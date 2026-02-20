Call of Duty: Black Ops 7 стала самой продаваемой игрой в США

Исполнительный директор Circana Мэт Пискателла опубликовал первый ежемесячный отчёт о продажах видеоигр в США за 2026 год. По итогам января лидером в сегменте премиальных игр стала Call of Duty: Black Ops 7, при этом в целом расходы на видеоигры в США выросли на 3% по сравнению с прошлым годом, чему способствовали увеличение продаж оборудования и рост популярности подписочных сервисов. Для Call of Duty: Black Ops 7 это уже второй месяц подряд на вершине рейтинга премиальных продаж. Однако, несмотря на статус самой продаваемой игры декабря 2025 года, ей не удалось обойти Battlefield 6, которая стала самой продаваемой игрой всего 2025 года в США. При этом слабый приток нового контента для Battlefield 6, второй сезон которой стартовал только на этой неделе, негативно сказался на январских показателях — проект опустился с тройки лидеров на пятое место.

NBA 2K26 сохранила вторую позицию, Madden NFL 26 поднялась с 4 на 3 место, а Minecraft переместилась с 8 на 4 строчку. В первой пятёрке существенных изменений не произошло, зато в десятке лучших зафиксирован впечатляющий скачок одной игры, которая поднялась с 225 на 9 место. Речь идёт о Final Fantasy VII Remake — столь резкий рост связан с выходом игры в прошлом месяце на Nintendo Switch 2 и Xbox Series X/S. Формально между Final Fantasy VII Remake и единственным новым релизом в чарте, Code Vein 2, расположилась Forza Horizon 5, однако вполне вероятно, что именно успех переиздания Final Fantasy VII Remake помешал Code Vein 2 попасть в десятку лучших.