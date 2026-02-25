Marvel’s Wolverine выйдет на PS5 в сентябре

Игра Marvel’s Wolverine, новый супергеройский проект от Insomniac Games, известной по серии Marvel’s Spider-Man, выйдет на PlayStation 5 уже 15 сентября текущего года. Здесь хотелось бы напомнить, что о разработке проекта студия объявила ещё в 2021 году, поэтому ожидание официальной даты релиза оказалось довольно долгим. В прошлом году Sony обозначила ориентировочное окно выхода — осень 2026 года, сопроводив это показом зрелищного и весьма жесткого геймплейного трейлера. Согласно описанию в магазине PlayStation Store, в оригинальной истории Росомаха пытается раскрыть тайны своего мрачного прошлого, которое постоянно ускользает от него. В поисках ответов герой отправится в опасные путешествия по разным уголкам мира, включая островное государство Мадрипур, заснеженные просторы Канады и узкие улицы Токио — все эти локации станут ареной для жестоких и разрушительных сражений.

При этом Wolverine — не единственный проект по вселенной Marvel, который Sony готовит к выпуску в этом году. Компания также выступает издателем Marvel Tōkon: Fighting Souls — файтинга, релиз которого намечен на 6 августа. Примечательно, что эти игры выйдут буквально за пару месяцев до релиза GTA 6, что, вероятно, негативно скажется на продажах в краткосрочной перспективе. Ведь многие игроки будут откладывать деньги на покупку главного проекта этого года, избегая проходные или спорные видеоигры. С другой стороны, у Insomniac Games отличная серия игр про суперегероев.
