Marathon не будет работать на Steam Deck

Античит стал острой темой после выхода Steam Deck от Valve, поскольку многие разработчики начали добавлять поддержку Linux в свои игры, ориентируясь на пользователей портативной консоли. При этом до сих пор остаётся несколько крупных студий, которые не спешат учитывать интересы Linux-геймеров при запуске мультиплеерных проектов. На фоне приближающегося мартовского релиза в Steam уже появилась страница Marathon, подтвердив информацию о том, что игра будет использовать античит BattlEye с доступом на уровне ядра, что фактически исключает совместимость со Steam Deck и другими дистрибутивами Linux.

Как и у многих других античит-систем, у BattlEye формально есть режим совместимости с Linux, однако его поддержка полностью зависит от разработчика. Но здесь стоит напомнить, что Destiny 2, другая игра Bungie, использующая BattlEye, не поддерживает Linux, то есть ранее разработчик заниматься этим направлением не желал. Скорее всего, это связано либо с дополнительной нагрузкой на команду при поддержке этой платформы, либо с распространённым мнением о высокой концентрации читеров в среде Linux. В сочетании с тем, что в анонсе Marathon разработчики ни разу не упомянули совместимость со Steam Deck, вероятность выхода рабочей версии для Linux выглядит крайне низкой. И это на фоне того, что, согласно последнему опросу Steam, доля пользователей Linux продолжила медленный рост и достигла 3,8% от общей аудитории сервиса. Это большая аудитория.