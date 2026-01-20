Marathon не будет работать на Steam Deck

Как и у многих других античит-систем, у BattlEye формально есть режим совместимости с Linux, однако его поддержка полностью зависит от разработчика. Но здесь стоит напомнить, что Destiny 2, другая игра Bungie, использующая BattlEye, не поддерживает Linux, то есть ранее разработчик заниматься этим направлением не желал. Скорее всего, это связано либо с дополнительной нагрузкой на команду при поддержке этой платформы, либо с распространённым мнением о высокой концентрации читеров в среде Linux. В сочетании с тем, что в анонсе Marathon разработчики ни разу не упомянули совместимость со Steam Deck, вероятность выхода рабочей версии для Linux выглядит крайне низкой. И это на фоне того, что, согласно последнему опросу Steam, доля пользователей Linux продолжила медленный рост и достигла 3,8% от общей аудитории сервиса. Это большая аудитория.