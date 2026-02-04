Borderlands 4 для Nintendo Switch 2 поставили на паузу

Разработка версии Borderlands 4 для Nintendo Switch 2 поставлена на паузу, о чём сообщил представитель Take-Two в комментарии для Variety. По его словам, компания приняла сложное решение временно приостановить работу над этой версией игры. При этом основной фокус сейчас направлен на выпуск качественного пострелизного контента для игроков и на улучшения, направленные на оптимизацию проекта. Take-Two подчёркивает, что продолжает тесное сотрудничество с Nintendo, а также напоминает о выходе PGA Tour 2K25 и WWE 2K26 на Switch 2 и выражает уверенность в том, что в будущем на этой платформе появится ещё больше игр компании.

Версия Borderlands 4 для Switch 2 была впервые анонсирована во время крупной презентации Switch 2 Direct в апреле прошлого года. Изначально релиз был запланирован на 3 октября, однако игру отложили всего за несколько дней до намеченной даты выхода. Take-Two, владеющая студией Gearbox, которая занимается разработкой Borderlands 4, сделала заявление о паузе одновременно с публикацией финансовых результатов за третий квартал 2026 финансового года. В пресс-релизе с перечнем будущих игр компании Grand Theft Auto VI по-прежнему указана с датой выхода 19 ноября 2026 года. Маркетинговая кампания проекта должна стартовать уже этим летом, что может говорить о том, что очередного переноса всё же не будет. И, видимо, все ресурсы на данный момент направлены именно на эту игру, а на сторонние проекты разработчиков просто не хватает.