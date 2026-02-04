Epic Games Store получит новый лаунчер

Вчера компания Epic Games опубликовала ежегодный отчёт по Epic Games Store, в котором раскрыла новые рекордные показатели. Продажи сторонних игр выросли на 57% по сравнению с прошлым годом, общее число пользователей на ПК превысило 317 миллионов, а количество ежемесячно активных пользователей достигло 78 миллионов в декабре 2025 года. Существенный вклад в этот показатель внесла раздача Hogwarts Legacy, которая привлекла около 6 миллионов новых пользователей. При этом, несмотря на рост времени, проведённого в сторонних играх, суммарная вовлечённость по всем проектам в Epic Games Store снизилась на 14%, что указывает на падение активности в собственных играх Epic Games — Fortnite и Rocket League.

Изданию GamesIndustry удалось пообщаться с генеральным менеджером Epic Games Store Стивом Эллисоном, который признал, что цель компании не заключается в том, чтобы сместить Steam от Valve с позиции лидера на ПК, и, возможно, такой задачи никогда и не ставилось. По его словам, Steam остаётся огромной и неотъемлемой частью ПК-экосистемы и никуда не исчезнет, а Epic Games не собирается пытаться его «свалить». В ходе интервью Эллисон также отметил, что прекрасно осознаёт критику, которую магазин регулярно получает от ПК-геймеров при сравнении со Steam. Он рассказал, что в октябре 2025 года Epic Games приняла решение полностью переработать лаунчер Epic Games. Новая версия должна наконец-то обеспечить практически мгновенную загрузку библиотеки игр и, как ожидается, выйдет в мае или июне.
Многопользовательская POPUCOM вышла на Nintendo Switch…
Многопользовательская приключенческая игра POPUCOM, разработанная HYPERGRYPH и выпущенная GRYPHLINE, тепе…
Marathon не будет работать на Steam Deck…
Античит стал острой темой после выхода Steam Deck от Valve, поскольку многие разработчики начали добавлят…
Call of Duty выпустят на Nintendo Switch 2…
Когда компания Microsoft купила Activision Blizzard, она заключила соглашения с двумя другими крупными пр…
Bungie опубликовала системные требования Marathon…
Вчера компания Bungie официально раскрыла системные требования экстракшин-шутера Marathon для ПК, обновив…
Скачать Minecraft Bedrock (самую последнюю версию) на Androi…
Последние версии Minecraft Bedrock показывают, как игра развивается без резких рывков. Обновления напр…
Epic Games Store получит новый лаунчер…
Вчера компания Epic Games опубликовала ежегодный отчёт по Epic Games Store, в котором раскрыла новые реко…
Игра R-Type Dimensions III выйдет в мае на актуальных платфо…
Компания ININ Games официально объявила о выпуске полной версии игры для Nintendo Switch 2 на картридже, …
Игра BUS: Bro U Survived уже стала доступна…
BUS: Bro U Survived — это экшн-приключение для 1-4 игроков, где вы примеряете роль героев за рулём! Ваша …
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor