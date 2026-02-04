Epic Games Store получит новый лаунчер…

Изданию GamesIndustry удалось пообщаться с генеральным менеджером Epic Games Store Стивом Эллисоном, который признал, что цель компании не заключается в том, чтобы сместить Steam от Valve с позиции лидера на ПК, и, возможно, такой задачи никогда и не ставилось. По его словам, Steam остаётся огромной и неотъемлемой частью ПК-экосистемы и никуда не исчезнет, а Epic Games не собирается пытаться его «свалить». В ходе интервью Эллисон также отметил, что прекрасно осознаёт критику, которую магазин регулярно получает от ПК-геймеров при сравнении со Steam. Он рассказал, что в октябре 2025 года Epic Games приняла решение полностью переработать лаунчер Epic Games. Новая версия должна наконец-то обеспечить практически мгновенную загрузку библиотеки игр и, как ожидается, выйдет в мае или июне.