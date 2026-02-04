Epic Games Store получит новый лаунчер

Вчера компания Epic Games опубликовала ежегодный отчёт по Epic Games Store, в котором раскрыла новые рекордные показатели. Продажи сторонних игр выросли на 57% по сравнению с прошлым годом, общее число пользователей на ПК превысило 317 миллионов, а количество ежемесячно активных пользователей достигло 78 миллионов в декабре 2025 года. Существенный вклад в этот показатель внесла раздача Hogwarts Legacy, которая привлекла около 6 миллионов новых пользователей. При этом, несмотря на рост времени, проведённого в сторонних играх, суммарная вовлечённость по всем проектам в Epic Games Store снизилась на 14%, что указывает на падение активности в собственных играх Epic Games — Fortnite и Rocket League.

Изданию GamesIndustry удалось пообщаться с генеральным менеджером Epic Games Store Стивом Эллисоном, который признал, что цель компании не заключается в том, чтобы сместить Steam от Valve с позиции лидера на ПК, и, возможно, такой задачи никогда и не ставилось. По его словам, Steam остаётся огромной и неотъемлемой частью ПК-экосистемы и никуда не исчезнет, а Epic Games не собирается пытаться его «свалить». В ходе интервью Эллисон также отметил, что прекрасно осознаёт критику, которую магазин регулярно получает от ПК-геймеров при сравнении со Steam. Он рассказал, что в октябре 2025 года Epic Games приняла решение полностью переработать лаунчер Epic Games. Новая версия должна наконец-то обеспечить практически мгновенную загрузку библиотеки игр и, как ожидается, выйдет в мае или июне.