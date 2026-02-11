Стала доступна демоверсия экшен-адвенчуры Bylina

Студия Far Far Games сообщила о выпуске демоверсии своей новой изометрической экшен-адвенчуры Bylina на платформе Steam. Игра, черпающая вдохновение в славянском фольклоре, также станет частью фестиваля Steam Next Fest. У игроков будет возможность погрузиться в красочный и оригинальный мир древних легенд, отправиться в полное испытаний приключение героя и проверить свои силы в напряженных сражениях с непредсказуемыми противниками. Bylina выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S в 2026 году.

Ключевые особенности: