Call of Duty Modern Warfare 2 вышла на PlayStation 4

Call of Duty: Modern Warfare 2 добрался до геймеров, но для владельцев PlayStation 4.

Call of Duty Modern Warfare 2 стала временным эксклюзивом PlayStation 4, через месяц игра появится в Microsoft Store и Battle.net.

Владельцы PlayStation 4 уже могут пройти культовые миссии в разрешений 4K c HDR. А на платформе PC, игра получит неограниченную частоту кадров и поддержку широких мониторов.

Предзаказ игры Call of Duty Modern Warfare 2 уже доступна в Microsoft Store и Battle.net. За предзаказ игры Call of Duty: Modern Warfare 2, геймерам дарят Demo Team Classic Ghost Bundle для Call of Duty: Modern Warfare.

В набор входит: классический облик и эмблема Гоуста, два чертежа оружия, брелок, новый прием персонажа, карточку игрока и пропуск двух уровней боевого абонемента.