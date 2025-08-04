Консоль Xbox продаётся в три раза хуже PS5

По информации от надёжного инсайдера, совокупные продажи Xbox Series S и X за всё время их присутствия на рынке не достигли даже 30 миллионов экземпляров. Инсайдер утверждает, что для оценки объёмов достаточно сопоставить отчётность AMD и Sony. AMD, производящая чипы как для Xbox, так и для PlayStation, публикует обобщённые данные по сегменту Semi-Custom Business Unit, в который также входит Steam Deck. А вот устройства вроде ASUS ROG Ally с чипами Z1/Z2 учитываются отдельно, так как основаны на мобильных решениях и входят в клиентский сегмент. Инсайдер подчёркивает, что данные AMD включают не только фактически реализованные консоли, но и те, чипы для которых уже отгружены, но находятся на этапе сборки.

По его расчётам, в третьем квартале 2024 года общее количество выпущенных консолей текущего поколения составляло менее 100 миллионов, из которых примерно 66 миллионов приходится на PS5 и около 4 миллионов — на Steam Deck. Это означает, что Xbox в лучшем случае продалась в количестве не более 29 миллионов. В четвёртом квартале общее количество уже превысило 100 миллионов, с 75 миллионами PS5 и теми же 4 миллионами Steam Deck, что позволяет говорить о нижней границе в 21 миллион проданных Xbox. Таким образом, по словам инсайдера, итоговая цифра находится где-то между 21 и 29 миллионами, без учёта новых поставок в 2025 году. Получается, что у PlayStation 5 в три раза больше пользователей, чем у консоли Microsoft. Это серьёзное преимущество на самом деле.