Nintendo Готовится отгрузить 20 миллионов Switch 2

Кроме того, анонимные источники также подтвердили, что система-на-чипе для новой консоли производится по 8-нм техпроцессу Samsung, что обеспечивает нужный темп производства. Это далеко не самый современный технологический процесс по современным меркам, но его возможностей предостаточно для требований Nintendo. Также появились детали по функции GameChat, которая может требовать значительных ресурсов — настолько, что разработчикам предоставлен вариант тестирования данной функции без активной игровой сессии, то есть когда консоль работает без запущенной игры (это довольно странно). Кроме того, стало известно, что поддержка VRR (переменной частоты обновления) будет недоступна в режиме подключения к док-станции. Это многих пользователей сильно огорчило.