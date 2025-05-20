Nintendo Готовится отгрузить 20 миллионов Switch 2

Компания Nintendo готовится к масштабному запуску портативной приставки Switch 2, и, как сообщает издание Bloomberg, к марту 2026 года может быть отгружено более 20 миллионов устройств. При необходимости производство можно будет увеличить, однако реальные объёмы поставок будут зависеть от возможностей сборочных подрядчиков вроде Foxconn. Более того, поскольку до официального релиза Nintendo Switch 2 остаётся около двух недель, появляется всё больше информации о самой системе. Ранее стало известно, что её характеристики соответствуют большинству прошлых утечек — в том числе ограничения по доступной для игр оперативной памяти и ядрам центрального процессора.

Кроме того, анонимные источники также подтвердили, что система-на-чипе для новой консоли производится по 8-нм техпроцессу Samsung, что обеспечивает нужный темп производства. Это далеко не самый современный технологический процесс по современным меркам, но его возможностей предостаточно для требований Nintendo. Также появились детали по функции GameChat, которая может требовать значительных ресурсов — настолько, что разработчикам предоставлен вариант тестирования данной функции без активной игровой сессии, то есть когда консоль работает без запущенной игры (это довольно странно). Кроме того, стало известно, что поддержка VRR (переменной частоты обновления) будет недоступна в режиме подключения к док-станции. Это многих пользователей сильно огорчило.