Все камеры Logitech работают с Nintendo Switch 2

Nintendo при этом не предоставила никаких официальных рекомендаций по совместимости, что вынудило такие бренды, как Elgato и Ugreen, заниматься обратной разработкой, чтобы выяснить, почему камеры, казалось бы полностью подходящие по характеристикам, попросту не распознавались. Оказалось, что проблема заключалась в софте, так что крупные производители теперь могут выпустить обновления прошивки для своих устройств, чтобы обеспечить совместимость с консолью. Что касается Brio 4K, Logitech не планирует выпускать обновление. Как объяснил представитель компании, эта модель использует технологию Windows Hello, а эта функция всё равно не поддерживается на Switch 2. Правда, если пользователь сам откатит прошивку на более раннюю, то камера будет работать с приставкой — в сети уже есть гайды.