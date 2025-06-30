Все камеры Logitech работают с Nintendo Switch 2

Logitech стала первой компанией, официально подтвердившей, что практически все её веб-камеры совместимы с Nintendo Switch 2. Исключением вступает лишь одна модель — Logitech Brio 4K. «Все наши веб-камеры, кроме Brio 4K, работают с Switch 2 сразу из коробки», — уверенно заявила представитель Logitech. Здесь стоит напомнить, что когда Nintendo Switch 2 вышла в свет три недели назад, ни один производитель камер не знал точно, какие модели будут совместимы с новой консолью. Это стало настоящей загадкой — компании были вынуждены самостоятельно разбираться в ситуации, не имея доступа к тестовым консолям и конкурируя с обычными покупателями за дефицитные Switch 2.

Nintendo при этом не предоставила никаких официальных рекомендаций по совместимости, что вынудило такие бренды, как Elgato и Ugreen, заниматься обратной разработкой, чтобы выяснить, почему камеры, казалось бы полностью подходящие по характеристикам, попросту не распознавались. Оказалось, что проблема заключалась в софте, так что крупные производители теперь могут выпустить обновления прошивки для своих устройств, чтобы обеспечить совместимость с консолью. Что касается Brio 4K, Logitech не планирует выпускать обновление. Как объяснил представитель компании, эта модель использует технологию Windows Hello, а эта функция всё равно не поддерживается на Switch 2. Правда, если пользователь сам откатит прошивку на более раннюю, то камера будет работать с приставкой — в сети уже есть гайды.
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