Разработчики до сих пор не получили девкиты Nintendo Switch 2

После апрельского анонса Nintendo Switch 2 наблюдается явный дефицит новостей о сторонних играх для новой системы. И по данным надёжного инсайдера, причин для этого несколько, но одна из ключевых — ограниченный доступ разработчиков к девкитам (комплектам разработчика). Инсайдер заявил, что множество студий до сих пор не получили девкиты Switch 2, что мешает им работать над играми для новой консоли. При этом Nintendo не предоставляет объяснений, почему доступ ограничен. Ранее компания, как и Sony или Microsoft, предоставляла девкиты по приоритетному списку — крупные партнёры получали доступ раньше. Сейчас же, как утверждает инсайдер, японский гигант продолжает обращаться с девкитами так, будто консоль ещё не была официально анонсирована.

Некоторые разработчики заявили, что запрашивали доступ ещё несколько месяцев назад, но в ответ лишь получали обещания «связаться позже». Отсутствие внятных объяснений вызывает серьёзное раздражение среди студий. Кроме того, даже те компании, которые уже получили девкиты, пока не торопятся анонсировать свои проекты. Некоторые издатели действительно готовят игры для Switch 2, но по неизвестным причинам откладывают их публичные анонсы. Вероятно, это связано с желанием выждать наилучший момент для анонса проекта — всё же сейчас геймеры играют в эксклюзивные тайтлы от Nintendo, а значит, покупать что-то ещё за 80 долларов они просто не станут. Крупным издателям это, конечно же, не очень выгодно.
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