PlayStation 5 впервые опередила по онлайну PlayStation 4

Эта цифра тоже рекордная — в 2023 году Sony сообщала о 123 миллионах активных пользователей, и даже тогда это был исторический максимум. Но, видимо, постепенно рост продолжается. «Наша платформа сильна как никогда. Мы привлекаем всё больше игроков, и теперь у нас более 124 миллионов активных пользователей. Благодаря широкому выбору контента и сервисов, вовлечённость пользователей достигла рекордных показателей — они играют больше, чем когда-либо», — заявил Хидеаки Нисино, президента Sony Interactive Entertainment. Он также отметил, что игроки на PS5 тратят больше на контент и подписки, чем в предыдущем поколении. Однако при этом PS4 остаётся важным способом доступа к сервисам Sony, и компания продолжит поддерживать старую платформу.