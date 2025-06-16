PlayStation 5 впервые опередила по онлайну PlayStation 4

На ежегодной презентации для инвесторов компания Sony официально подтвердила важный для консольного бизнеса момент — по состоянию на 31 марта 2025 года количество ежемесячных активных пользователей PlayStation 5 впервые превысило число пользователей PlayStation 4. Это означает, что спустя четыре с лишним года после запуска, текущее поколение консолей наконец начинает доминировать. Ещё в мае 2024 года Sony заявляла, что разделение между пользователями PS4 и PS5 было примерно 50/50. То есть, несмотря на активные продажи PS5, пользователи не спешили покидать PS4. Но ситуация резко изменилась всего за год — теперь именно владельцы PS5 составляют основную массу от общего числа в 124 миллиона активных пользователей PlayStation.

Эта цифра тоже рекордная — в 2023 году Sony сообщала о 123 миллионах активных пользователей, и даже тогда это был исторический максимум. Но, видимо, постепенно рост продолжается. «Наша платформа сильна как никогда. Мы привлекаем всё больше игроков, и теперь у нас более 124 миллионов активных пользователей. Благодаря широкому выбору контента и сервисов, вовлечённость пользователей достигла рекордных показателей — они играют больше, чем когда-либо», — заявил Хидеаки Нисино, президента Sony Interactive Entertainment. Он также отметил, что игроки на PS5 тратят больше на контент и подписки, чем в предыдущем поколении. Однако при этом PS4 остаётся важным способом доступа к сервисам Sony, и компания продолжит поддерживать старую платформу.
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