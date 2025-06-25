Sony отчиталась о доходах за год - они заметно выросли

Вчера компания Sony официально опубликовала финансовый отчёт за фискальный год, который закончился 31 марта. Главной позитивной новостью стали рекордные показатели в подразделении датчиков изображений — его выручка достигла 1,799 триллиона иен (это на 196 миллиардов больше, чем в прошлом году). Sony отмечает, что на рост повлияли благоприятные валютные курсы, также увеличились поставки датчиков для смартфонов, особенно в сегменте более дорогих моделей. В то же время выросли производственные расходы и затраты на разработку, поскольку компания досрочно переходит на более передовой техпроцесс для увеличения плотности компонентов в чипах.

Развлекательное направление, включающее телевизоры, камеры, аудиотехнику и смартфоны, показало небольшой спад по выручке — с 2,453 триллиона до 2,409 триллиона иен, при этом операционная прибыль немного выросла. Однако вклад мобильного подразделения продолжает сокращаться — его выручка упала с 299 до 279 миллиарда иен всего за один год, что на самом деле довольно много. Это примерно вдвое меньше, чем приносит сегмент телевизоров. А вот игровое подразделение показало уверенный рост за счёт продаж игр — преимущественно сторонних. Пользователи стали чаще переходить на более дорогие уровни подписки PlayStation Plus, что увеличило доходы от сетевых сервисов, а вот продажи консолей, напротив, снизились. Видимо, компания подождёт релиза GTA 6, а после этого через год выпустит PS6 для повышения продаж.