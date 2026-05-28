Call of Duty: Modern Warfare 4 выйдет на Nintendo Switch 2

Судя по последним данным, анонс Call of Duty: Modern Warfare 4 состоится уже через неделю — большинство фанатов ожидают его в четверг, 4 июня, во время первой игры финала NBA, где Activision Blizzard традиционно представляет новые части Call of Duty. По мере приближения даты раскрываются новые подробности. Например, главный разработчик Infinity Ward недавно опроверг слухи о выпуске игры для консолей предыдущего поколения (PlayStation 4 и Xbox One), подчеркнув, что они создают уникальный опыт, который выжмет максимум из каждой детали и системы. А вчера инсайдер billbil-kun опубликовал обложку игры, что косвенно подтверждает её скорый релиз. Кроме того, известный инсайдер Nate the Hate сообщил, что Modern Warfare 4 станет первой частью за 12 лет, которая выйдет на консоли Nintendo — речь о Switch 2.

Стоит напомнить, что франшиза, которую называют бестселлером среди шутеров от первого лица, избегала платформ Nintendo с Call of Duty: Ghosts 2014 года на Wii U. Но в феврале 2023 года Microsoft заключила соглашение с Nintendo о возвращении серии на консоли компании, что стало частью усилий по получению одобрения британского регулятора CMA на покупку Activision Blizzard. Кроме того, датамайнеры уже обнаружили новые упоминания платформ Nintendo в обновлениях Call of Duty HQ. Правда, учитывая провал предыдущей части шутера, верить обещаниям разработчиков стоит с особой бдительностью — далеко не всегда маркетинг сходится с реальным положением дел.