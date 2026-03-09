Sony тестирует систему динамических цен для PlayStation 5

Сайт PSprices, который отслеживает цены в цифровом магазине игр Sony, заметил необычную вещь — некоторые игры предлагались разным пользователям по разным ценам. Более того, такие предложения фиксируются в API PlayStation с идентификаторами экспериментов вроде IPT_PILOT и IPT_OPR_TESTING. Динамическое ценообразование — не новая практика и используется во многих отраслях. Однако она часто вызывает негативную реакцию пользователей и обычно не применяется в онлайн-магазинах видеоигр. По данным PSprices, Sony проводит A/B-тестирование цен более чем для 150 игр в 68 регионах, хотя Соединённые Штаты сейчас, судя по всему, не участвуют в эксперименте, так как именно США выступает в роли базового рынка для формирования цены, а уже потом на основе этого формируются цены для всего остального мира.

При этом хорошая новость в том, что, по крайней мере пока, компания не экспериментирует с повышением цен. Напротив, программа, похоже, предлагает отдельным пользователям скидки от 5% до 17,5% на такие игры, как Marvel’s Spider-Man 2, God of War и Red Dead Redemption 2. Тем не менее, даже если версия динамического ценообразования от Sony направлена на снижение стоимости для части пользователей, она, скорее всего, вызовет недовольство. Покупатели, получившие скидку 10% на Sid Meier’s Civilization VII, вряд ли будут рады узнать, что их соседу предложили скидку 25%. При этом сама компания эту новость никак не комментирует и пока что просто работает в режиме секретности.