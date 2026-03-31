Ayaneo сняла с производства Konkr Pocket FIT 8Elite

Компания Ayaneo объявила о начале поставок Konkr Pocket FIT 8Elite после нескольких месяцев задержки. Однако в сообщении на Indiegogo звучит довольно мрачное предупреждение — из-за резкого роста стоимости компонентов для хранения данных будущие затраты на производство значительно увеличатся. По этой причине предстоящая партия, скорее всего, станет последней — устройство будет продаваться до тех пор, пока есть запасы, и новых поставок пока не планируется. Здесь хотелось бы напомнить, что Konkr Pocket FIT — портативная игровая консоль на Android с 6-дюймовым экраном 1080p и частотой 144 Гц, батареей на 8000 мАч и процессорами Snapdragon G3 Gen 3 или Snapdragon 8 Elite. С производства снимают именно версию с более мощным процессором. Вероятно, спрос на игровой G3 оказался ниже, поэтому эта версия ещё какое-то время останется в продаже из-за больших складских запасов.

При этом проблемы затронули не только ARM-устройства — весь рынок сейчас переживает спад. Даже более мощная модель на Windows, Ayaneo NEXT 2, попала под удар — её продажи официально приостановлены. Это действительно мощная машина с процессором AMD Ryzen AI Max+ 395, конфигурациями на 32, 64 или 128 ГБ оперативной памяти, накопителем на 1 или 2 ТБ, 9,06-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 165 Гц, а также батареей на 116 Втч. Данная консоль продаётся за 2000 долларов, но даже в этом случае производитель не может выйти в плюс, что довольно сильно огорчило фанатов бренда со всего мира.
