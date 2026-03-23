На PlayStation 5 появится генерация кадров

Ведущий архитектор PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro рассказал изданию Digital Foundry, что в будущем на «платформах PlayStation» появится технология генерации кадров на основе машинного обучения. Суть в том, что консоль сможет с помощью ИИ дорисовывать промежуточные кадры между реально нарисованными, создавая более плавную картинку, хотя обычно это сопровождается небольшой задержкой. На ПК подобные технологии уже используются, и критики нередко называют такие кадры «фейковыми». Пока неясно, идёт ли речь о внедрении этой функции в PlayStation 5 Pro, которая недавно получила улучшенный апскейлинг благодаря обновлённой версии PlayStation Spectral Super Resolution, или же технология появится только в следующем поколении — условной PlayStation 6. Ранее Sony уже намекала, что новая консоль получит продвинутые блоки трассировки лучей Radiance Cores.

Стоит отметить, что это не первая попытка внедрения генерации кадров на консолях. Уже сейчас PlayStation 5 поддерживает AMD FSR3 Frame Generation в отдельных играх, но эта технология не использует машинное обучение, а просто интерполирует кадры между уже существующими. При этом и NVIDIA, и AMD предупреждают, что генерация кадров не решает проблему низкого FPS — для корректной работы нужен изначально стабильный уровень производительности. Именно поэтому в некоторых сценариях, например при 30–40 FPS, эффект может быть сомнительным, тогда как при более высоких значениях вроде 90 FPS технология иногда даёт заметные улучшения.