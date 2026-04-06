Lenovo Legion Go 2 теперь стоит 2000 долларов

Возможно, кто-то ещё помнит те времена, когда портативный игровой компьютер Lenovo Legion Go 2 казался дорогим при цене от 1099 долларов. Теперь старая цена выглядит очень даже скромной — крупные ритейлеры по всему миру обновили цену портативную консоль от Lenovo — теперь придётся отдать 1499 долларов за версию с Ryzen Z2 и целых 1999 долларов за вариант с Z2 Extreme. Причём последняя ещё полгода назад стоила 1349 долларов — рост составил 650 долларов за очень короткий срок. Соответственно, флагман Lenovo теперь стоит ровно в два раза дороже, чем Xbox Ally X от Microsoft и Asus (стоят 999 долларов) с тем же процессором AMD. Более того, цена уже сопоставима с куда более мощным GPD Win 5 на базе Strix Halo, который ещё в прошлом году стоил примерно столько же.

Судя по текущим тенденциям, вполне возможно, что и Microsoft вскоре поднимет цену на свою портативную Xbox, хотя представители Asus пока утверждают, что повышения цен не планируется. Конечно, у Legion Go 2 есть и другие преимущества помимо процессора — съёмные контроллеры и отличный экран, но ценник в 2000 долларов выглядит уже чрезмерным. Видимо, времена, когда портативки дорожали всего на 100 долларов, остались в прошлом — и это было буквально год назад. Теперь же остаётся вопрос — сможет ли версия Lenovo Legion Go 2 на базе операционной системы SteamOS удержаться хотя бы на заявленных 1199 долларов. Судя по текущей ситуации на рынке — вряд ли, производителю придётся повышать цену и на эту модификацию.
