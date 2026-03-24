Nintendo сокращает объёмы производства Switch 2

Информационное издание Bloomberg сообщает, что компания Nintendo снизит объём производства Switch 2, выпустив в этом квартале всего миллиона единиц вместо шести миллионов, как планировалось изначально. Причина данного шага очень проста — из-за роста цен компания столкнулась с существенным снижением спроса на портативную консоль. В прошлом месяце президент Nintendo, Шунтаро Фурукава, в ходе отчёта о доходах отметил, что продажи за рубежом были несколько слабее, чем ожидалось, но вдаваться в детали не стал. Этот спад происходит после рекордного запуска в июне прошлого года, сделавшего Switch 2 самой быстро продаваемой консолью Nintendo всех времён — 3,5 миллиона единиц были проданы за первые четыре дня.

Ожидается, что сокращение производства не повлияет на способность компании достичь своей цели по продаже 19 миллионов единиц Switch 2 в этом финансовом году, который заканчивается в марте, и японский гигант уверен в долгосрочных перспективах консоли. Как и многие технологические компании, Nintendo сталкивается с увеличением производственных затрат из-за роста цен на память, и, по данным источников, вновь рассматривает возможность повышения цен на консоль Switch 2. Правда, в компании не спешат идти на этот шаг, так как прекрасно понимают, что ещё одно повышение цены неминуемо приведёт к дальнейшему снижению спроса. В этих условиях компании нужно балансировать между желанием добиться желаемой выручки и объёмами продаваемого товара.