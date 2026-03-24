Nintendo сокращает объёмы производства Switch 2

Ожидается, что сокращение производства не повлияет на способность компании достичь своей цели по продаже 19 миллионов единиц Switch 2 в этом финансовом году, который заканчивается в марте, и японский гигант уверен в долгосрочных перспективах консоли. Как и многие технологические компании, Nintendo сталкивается с увеличением производственных затрат из-за роста цен на память, и, по данным источников, вновь рассматривает возможность повышения цен на консоль Switch 2. Правда, в компании не спешат идти на этот шаг, так как прекрасно понимают, что ещё одно повышение цены неминуемо приведёт к дальнейшему снижению спроса. В этих условиях компании нужно балансировать между желанием добиться желаемой выручки и объёмами продаваемого товара.