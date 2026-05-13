Nintendo выпустит новые игры для поднятия продаж Switch 2

После повышения цены на игровую консоль Switch 2, которое вступит в силу в сентябре, предстоящий праздничный сезон станет крайне важным для Nintendo. Увеличение стоимости консоли означает, что компании придётся особенно активно полагаться на новые игры для поддержания продаж своей актуальной платформы. Однако на данный момент линейка релизов на вторую половину года выглядит довольно скромно. Тем не менее президент Nintendo Сюнтаро Фурукава дал понять, что у компании уже готовится несколько проектов на 2026 год, хотя конкретных деталей он раскрывать не стал. Nintendo опубликовала английскую версию сессии вопросов и ответов по итогам последнего финансового отчета. В ней Фурукава отдельно подчеркнул, насколько важны крупные игровые релизы для продвижения нового железа.

По его словам, успех Pokémon Pokopia в стимулировании продаж консоли ещё раз подтвердил, что наличие востребованных игр остаётся ключевым фактором для перехода пользователей на Nintendo Switch 2. Говоря о будущих релизах, глава Nintendo отметил, что компания уже подготовила множество новых игр для Switch 2. Nintendo планирует постепенно рассказывать о преимуществах каждого проекта, чтобы пользователи переходили на новую консоль в комфортном для себя темпе. Также компания намерена в среднесрочной и долгосрочной перспективе расширять пользовательскую базу Switch 2, одновременно увеличивая продажи игр и количество активных игроков в течение года. Звучит амбициозно.
