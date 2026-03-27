PlayStation 5 подорожает на 100 долларов

Сегодня компания Sony объявила о глобальном повышении цен на консоли PlayStation 5, которое вступит в силу со 2 апреля. Теперь стандартная версия будет стоить 650 долларов вместо прежних 550 долларов, то есть подорожание составляет целых 100 долларов — это внушительная сумма на самом деле. При этом версия Digital Edition, то есть без дисковода, подорожает до 600 долларов (ранее эта версия стоила 500 долларов), а PlayStation 5 Pro обойдётся уже в 900 долларов вместо 750 долларов. Да, Pro-версия консоли подорожает на целых 150 долларов. Изменения затронули и PlayStation Portal — устройство подорожает с 200 долларов до 250 долларов.

Это уже второе повышение цен менее чем за год — в прошлый раз компания увеличила стоимость всех трёх моделей на 50 долларов в августе. В качестве причины Sony называет сохраняющееся давление в глобальной экономике. Компания подчёркивает, что понимает влияние таких решений на пользователей, но считает этот шаг необходимым, чтобы и дальше предлагать инновационный и качественный игровой опыт. При этом Sony не единственная, кто пошёл на подобные меры. Microsoft ранее повысила цены на консоли Xbox Series X и S, контроллеры и некоторые новые игры. Nintendo также увеличила стоимость оригинальной Switch с 299 долларов до 339 долларов. Кроме того, в следующем месяце подорожает и устройство Nex Playground — его цена вырастет ещё на 50 долларов. Дополнительное давление оказывает и рост стоимости оперативной памяти, естественно.
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor