Call of Duty Modern Warfare III скоро выйдет в Game Pass

Если верить информации достаточно известного на весть мир инсайдера Тома Хендерсона, шутер Call of Duty Modern Warfare III совсем скоро появится в библиотеке подписочного сервиса Microsoft Game Pass, то есть теперь, чтобы поиграть в данную игру, не нужно будет покупать её за 70 долларов (40 долларов со скидкой). И на самом деле это отличная новость для тех, кто не горит желанием играть в мультиплеер — суть в том, что можно просто купить подписку на один месяц за 15 долларов (на самом деле можно найти подписку из Аргентины и заплатить 7 долларов), после чего пройти сюжетную линию шутера и потом заняться другими проектами из этой библиотеки. Там огромный выбор и за эти деньги можно при желании пройти пару десятков ААА-релизов за один месяц, а потом просто заняться другими делами.

Более того, даже если вы хотите играть в Call of Duty Modern Warfare III в мультиплеере, это всё равно выгодное предложение. Если немного поискать лазейки, то можно оформить подписку на Game Pass для ПК или консоли Xbox в другом регионе с подпиской на целый год — в этом случае можно получить библиотеку компании Microsoft на год за 60 долларов, то есть всего за 5 долларов в месяц. За эти деньги вы получаете топовый шутер от Activision, а также ещё примерно сотню различных проектов, которые можно легко за год пройти. Но главный бонус в том, что и следующая часть шутера серии Call of Duty будет доступна в день релиза в Game Pass, что, конечно, настоящий подарок, ведь в Steam игру продавали за 9 тысяч рублей на запуске.